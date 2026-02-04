台中購物節有人中獎還沒領！經發局提醒請領期限至2/6

2025台中購物節已於去年12月25日結束，活動期間消費登錄金額累計突破374億元，平均每日登錄金額超過6億元，充分展現台中強勁的消費動能。台中市政府經濟發展局表示，本屆購物節共開出超過6萬名中獎者，目前整體獎金核撥率約95%，累計核撥金額約2.2億元，仍有部分中獎案件尚未完成請領或需補件，經發局提醒，獎金請領及補件期限延長至2月6日，務必把握最後時間。

經發局指出，截至今年1月30日，已有逾6萬5千筆中獎案件完成匯款，其中，約4%的案件因資料填寫不完整或需補件，尚未完成核撥，另有約1%的案件經查核後不符中獎資格，提醒中獎民眾留意活動APP內的通知訊息，確認中獎狀態，並依指示儘速補齊相關資料，以利獎金順利入帳。

廣告 廣告

經發局說明，使用雲端發票或電子發票的中獎案件，皆透過財政部電子發票整合服務平台完成綁定與認證；收據類中獎案件則採人工逐案查核，以確保活動公平並保障民眾權益，目前仍有約0.6%的案件待補件查核，呼籲民眾上傳資料時注意影像清晰、內容完整。

此外，原規定中獎民眾於接獲補件通知後，須在5日內完成資料補正，考量部分民眾未即時注意通知，市府已將獎金請領及補件期限延長至2月6日。常見補件原因包括消費憑證影像模糊、發票資訊不完整、收據金額填寫不符或證件影本不清楚等，尚未完成請領的中獎民眾，應把握最後期限，以免影響自身權益。