台中購物節海報QR code出包挨轟「螺絲掉滿地」 中市：902家已修正重寄

台中市購物節發生店家QR Code連結錯誤，商圈多個店家受害，引起民怨。(圖／周永鴻議員提供)

台中市梧棲養豬場爆發非洲豬瘟首例，22日當天市府召開疫情記者會，台中市長盧秀燕未出席，選擇參加大台中購物節記者會，大力宣傳。沒想到參與的店家抱怨，宣傳海報到活動前一天才寄到，上頭印製的QR Code也出錯，錯植成他店家，造成商圈內許多商家不便。市議員周永鴻今(30)日痛批，市府管理鬆散、螺絲掉滿地，讓參加的商家「未嘗商機先吃苦頭」。

周永鴻指出，台中購物節每年投入逾3億元預算，部分參加的店家因為免用統一發票，經發局今年在宣傳海報上因加印供消費者登錄的QR code，沒想到掃描A店家的QR code，卻出現B店家的名稱，錯誤百出。他痛批在台中爆發非洲豬瘟疫情、防疫遭批失靈之際，市長盧秀燕一度將聲望寄託在購物節上，試圖以此作為政績浮木轉移焦點，「結果抓著的不是浮木，而是朽木！」。

周永鴻表示，台中購物節宣傳海報錯誤百出，他接獲多家店家陳情指出，參加台中購物節的宣傳海報直到活動前一天才寄達，且印刷的QR Code錯誤，導致消費者無法正常登錄消費資訊；受影響的店家包括透過商圈報名及個別報名的業者，出錯問題相當普遍。

經發局表示台中市購物節海報上的QR Code，有902家出現錯誤，已在27日全部補正重送。(圖／民眾提供)

對此，中市經發局表示，台中購物節總計涵蓋全市26萬店家，包含逾2萬家開立收據的合作或優惠店家，其中902家專用QRcode發生錯誤，均於本月27日完成補正重新寄送；而該QRcode是供店家使用收據者張貼，讓民眾掃描登錄收據相關資訊，這次的錯誤是因製作期間逢系統重置，並於活動起跑前夕接獲店家陸續反映，已於補正後持續掌握店家使用狀況。

