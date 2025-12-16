台中購物節消費逼近300億元 12縣市跨區消費破億元

台中購物節進入倒數10天，消費熱度持續攀升，累計登錄金額已逼近300億元，其中，外縣市消費登錄金額達52億元，平均每日約有1億元來自跨區消費，全台共有12個縣市在台中的消費金額突破1億，市府經發局指出，在國旅市場競爭激烈、整體觀光環境多變的情況下，台中購物節仍展現穩健吸引力，成功帶動各地民眾前來旅遊與消費，也反映城市服務量能及商圈活絡度持續提升。

經發局表示，從各縣市表現來看，離島地區以金門縣近8,000萬元消費金額最為突出，與新竹市相當，若以人口比例觀察更顯消費動能強勁，南部方面，屏東縣今年再度突破1億元；新竹縣與嘉義縣皆超過1.2億元。五都消費金額均超過2億元，中部鄰近縣市表現尤為亮眼，彰化縣以15億元居全國之冠，南投縣6.3億元、苗栗縣3.5億元、雲林縣3.4億元，展現中部生活圈緊密的經濟連動。

經發局長張峯源表示，購物節期間日均消費約5.5億元，其中外來消費約1億元，顯示活動有助促進跨區商機，並為民眾提供更多旅遊與消費選擇，在景氣調整與旅遊市場變化下，購物節對提升城市吸引力、帶動店家營收及維持商業活力具有正面效益。

經發局也說明，民眾只要到台中旅遊或消費並完成登錄，即有機會參與抽獎，今年截至目前，10萬元以上獎項已有9位外縣市民眾中獎，例如苗栗縣吳小姐在大甲店家消費1,600元，抽中「月月抽百萬」；台北市郭先生旅途中加油消費830元，獲得10萬元獎金；新竹市張先生於超商消費98元，也成為得主之一。

經發局補充，本週六將抽出本月「月月抽百萬」及最後一波「週週10萬元」獎項，壓軸大獎「北屯均福匯好宅」預計於明年1月中旬抽出，民眾只要在12月25日前消費並完成登錄，即可具備抽獎資格，配合歲末與春節檔期，市府同步推出「台中Hi8、全城開趴」系列活動，從跨年到農曆新年規劃多場演唱會、耶誕嘉年華及中台灣燈會，並延長購物節登錄至12月26日至2月3日，加碼抽出百萬現金、百萬汽車等獎項，邀請全台民眾走訪台中，感受節慶與消費氛圍。

(圖｜台中市政府提供)