台中購物節消費金額逾350億 發票補登錄到12/31

（中央社記者郝雪卿台中25日電）為期2個月的台中購物節今天進入尾聲，台中市政府表示，累積消費登錄金額已突破新台幣350億元，提醒民眾發票補登錄到31日截止，有機會抽中壓軸大獎北屯區好宅1戶。

從10月24日登場至12月25日的台中購物節，登錄活動期間在台中市消費的發票，就可以參加抽獎，有百萬現金、百萬汽車等獎項，今年壓軸大獎是位於北屯區的1戶好宅。

為回應民眾熱烈參與、持續活絡年終商機，市府經濟發展局宣布，凡於10月24日至12月25日消費的發票與憑證，都可補登錄至12月31日，讓民眾有充裕時間整理發票，避免錯失抽中好宅的機會。到目前為止，累積消費登錄金額已突破350億元。

經發局表示，壓軸抽好宅是台中購物節年度重頭戲，這次活動的好宅坐落北屯第10期蛋黃區，市價近千萬元，並加碼附輕裝潢，地段優越、生活機能與交通條件完善，消息一公布即引發熱烈討論，也推升消費登錄金額，以歷屆最速54天突破300億元，並有10個行政區消費成長超過1成。

經發局提醒，補登錄期限至31日晚上11時59分止，想抽中好宅的民眾，務必再次盤點10月24日至12月25日期間的電子發票、傳統發票或收據（須掃描店家QR Code），盡速完成補登，並建議提早作業，避免最後時段系統壅塞。（編輯：李錫璋）1141225