台中購物節爆烏龍 宣傳海報錯誤百出

[NOWnews今日新聞] 台中市議員周永鴻今（30）日指出，台中購物節竟連最基本的商家宣傳海報都錯誤百出。他接獲多家店家陳情，指活動宣傳海報不僅在活動前一天才寄達，印製的登錄消費 QR Code 還出現錯誤，導致店家措手不及、作業大受影響。周永鴻痛批，市長盧秀燕將購物節視為「政治浮木」，卻連基本行政都出包，形同「把朽木當浮木」。

周永鴻說，部分參與購物節的商家因免用統一發票，市府經發局今年特別在海報上加印供消費者登錄的 QR Code，但他接獲的多起陳情中，不論是透過商圈報名或個別報名參加的業者，都發現 QR Code 錯誤。甚至有商圈理事長在群組中緊急請店家「回報災情」，可見問題相當普遍。

他批評，盧市府每年投入逾三億元舉辦台中購物節，活動帶動商機的實際效益原本就備受質疑，如今再發生行政錯誤，讓商家未見商機、反先受累，顯示市府「螺絲全鬆」。

周永鴻進一步指出，台中市近日爆發非洲豬瘟疫情，市府防疫不力引發民怨，盧秀燕卻仍試圖藉購物節轉移焦點、挽回形象，結果反因連連出包，讓「政績浮木」成了「沉木」。

