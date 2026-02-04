台中購物節獎金請領2/6截止 經發局提醒中獎民眾把握時間送件

（記者許皓庭／台中報導）2025台中購物節已於去年12月25日圓滿落幕，活動再創亮眼成績，消費登錄金額突破374億元，平均每日消費登錄金額超過6億元，充分展現台中強勁的消費動能。台中市政府經濟發展局表示，此屆購物節共揭曉逾6萬名中獎民眾，目前整體獎金核撥率已達95%，累積核撥金額約2.2億元；提醒尚未完成請領或仍需補件的中獎民眾，獎金請領及補件期限延長至2月6日，請務必把握最後時間。

圖／台中購物節。（台中市政府經濟發展局 提供）

經發局說明，2025台中購物節活動期間自2025年10月24日至12月25日，截至今年1月30日，已有超過6萬5千筆中獎案件完成匯款；其中，約4%的中獎案件因資料尚未填寫完整或需補件而尚未完成核撥，另約1%案件經查不符中獎資格。呼籲中獎民眾儘速查看活動APP內的「小鈴鐺」通知，確認是否中獎，並依指示提供正確、完整資料，以利獎金順利入帳。

圖／獎金請領：補件期限至2月6日。（台中市政府經濟發展局 提供）

經發局指出，雲端發票及電子發票類型的中獎案件都是透過財政部電子發票整合服務平台完成綁定與認證；至於收據類兌獎案件，為確保活動公平性並保障民眾權益，市府採人工逐案查核中獎消費資料。目前仍約有0.6%的案件待補件查核，提醒中獎民眾上傳資料時，務必確認影像清晰、內容完整，並於通知期限內完成補件。

圖／活動app：小鈴鐺通知。（台中市政府經濟發展局 提供）

經發局進一步表示，原規定中獎民眾接獲補件通知後，須於5日內完成資料補正，考量部分民眾未即時留意通知，市府特別延長獎金請領及補件期限至2月6日。常見補件原因包括消費憑據影像不清楚、發票未完整顯示日期、金額或品項，收據金額不符或未填寫大寫金額、修正處未蓋章，以及身分證或存摺影本浮水印過深、照片模糊等情形。經發局提醒，中獎民眾請儘速補齊相關資料，以免影響領獎權益。

