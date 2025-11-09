台中購物節登國際舞台 勇奪TITAN創新白金獎

▲「台中購物節」不僅是刺激消費、振興經濟的城市活動，齊聚百工百業推優惠(圖／資料照片)

▲台中購物節app通過資通訊界亞洲盃asocio數位轉型獎國際複審(圖／經發局提供2025.11.9)

[NOWnews今日新聞] 台中再傳國際捷報！台中市政府以創新思維推動城市品牌行銷，「台中購物節」以主題「One City, One Festival, Infinite Impact」參賽，榮獲美國TITAN泰坦創新大獎最高榮譽「白金獎」，從全球頂尖創新專案中脫穎而出。市長盧秀燕率領市府團隊以創意結合科技，打造慶典經濟，展現台中在智慧行銷、科技賦能及國際連結上的卓越實力。

台中市政府經濟發展局長張峯源表示，台中購物節不僅是刺激消費、振興經濟的城市活動，更是以數位科技帶動經濟轉型的國際嘉年華。TITAN創新大獎由美國International Awards Associate（IAA）主辦，旨在表彰全球於創新領域表現卓越的機構或專案。評審團成員來自全球逾30個國家，參賽者橫跨政府、企業、品牌、科技、公關及設計等領域，競爭極為激烈。其中「白金獎」為最高級距，評分需達85至100分，難度極高。

張峯源指出，歷年曾獲同等殊榮的機構包括法國雅高酒店行銷企劃、韓國三星電子社群行銷活動、瑞士世界自然基金會（WWF）海洋保育倡議及丹麥樂高集團品牌專案等，顯見台中購物節的創新價值與執行成效已達世界級水準。

經發局說，此次台中購物節能奪魁，關鍵在於「公私協力、全民共享」的創新模式。活動運用自主開發的消費登錄與數位整合系統，將龐大消費數據轉化為城市治理資產，讓市民、商家與國際品牌共享利潤，創造可觀經濟效益。同時邀請9國駐台代表代言，成功拓展國際視野，成為台中城市外交的重要平台，充分展現科技賦能、媒體整合與國際友誼的全方位成果。

此次TITAN創新大獎得主名單星光熠熠，來自美國、英國、德國、義大利、加拿大等先進國家創新機構皆榜上有名。如美國施耐德電機（Schneider Electric）與ibex公司以「ibex Wave iX」專案獲永續與體驗設計最高肯定，英國Gravity Global團隊則憑「M&G Investments—Intelligence Connected」行銷專案贏得評審青睞。台中購物節能與國際頂尖品牌並列獲獎，象徵城市行銷已與世界接軌。

台中購物節自2020年起，已以數位科技、公私協力及永續經濟成長等面向，接連榮獲國內外7項大獎，包括經濟部國家產業創新獎、SMART Award智慧城市獎、亞太永續行動獎（APSAA）、WITSA ICT Excellence Award（2020與2023兩度獲獎）及ASOCIO ICT Award等，充分印證活動模式的前瞻性與國際競爭力。

張峯源強調，市府將以此次榮獲TITAN白金獎為新動力，持續深化數位應用、優化城市服務，推動台中成為宜居、永續且充滿活力的國際級智慧城市，持續為市民打造更美好的生活環境。

