台中購物節登錄破百億 20日抽百萬現金外籍1萬美元

（中央社記者郝雪卿台中17日電）2025台中購物節開跑3週以來，登錄金額已破新台幣103億；台中市經發局公布，將在20日上午於建國市場抽出加碼百萬現金獎、外籍專屬1萬美元大獎。

經發局透過新聞稿說明，台中購物節已邁入第7屆，今年活動從10月24日開跑，到11月15日發票登錄金額破103億元，將於11月20日上午於建國市場抽出加碼百萬現金獎、外籍專屬1萬美元大獎。

台中購物節推出日日抽、週週抽、雙週抽、月月抽、加碼抽等活動，經發局指出，已獲得全市26萬店家響應，更有破萬優惠店家主動推加碼優惠，使各縣市政府、議會及學校單位紛紛前來取經或跟進採用，成功帶動全台效應。

今年更首創「外籍人士專屬獎項」1萬美元共3組，經發局長張峯源表示，回顧2024台中購物節在城市外交上寫下新頁，首度邀請比利時、新加坡及日本駐台代表擔任國際代言人，大幅提升國際識別度，在各國代表間引起討論，宣傳效果更深入其母國及世界各地，如市府參訪日本宮崎縣及各國貴賓來訪，購物節皆是最佳的話語橋梁。

經發局提醒，20日上午10時將在建國市場土地公廟前舉辦「破百億、抽百萬」活動，抽出今年第1個加碼百萬現金大獎及外籍專屬抽1萬美元1組，現場還有憑台中通APP當日消費畫面抽精美小禮活動。（編輯：陳仁華）1141117