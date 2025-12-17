台中購物節登錄破300億 12/20加碼抽百萬現金獎

（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中購物節登錄金額突破新台幣300億元，市府經濟發展局今天宣布，20日將加碼1名百萬現金獎，預計當天共抽出3名百萬現金、12名10萬現金、1名外籍1萬美元等大獎。

台中購物節於10月24日開跑以來，登錄金額突破300億元，為歡慶突破標竿「逢百億加碼抽百萬」，市府經發局宣布，20日在南屯區舉辦的「冬季音樂會－台中購物節月月抽百萬」活動，將加碼1名百萬現金獎。

台中市經發局長張峯源表示，台中購物節連續4年突破300億元標竿，也是全台唯一破百億元購物節，市民踴躍參與、外縣市民眾每天1億元湧入台中，加上國際參與，讓金額一再創新高。

張峯源表示，台中各行政區中，海線地區超過34億元比去年同期成長2成，格外亮眼；其他行政區也都穩定成長，如石岡成長2成，西屯、潭子及外埔亦成長1成，顯示購物節效益能夠平衡區域發展，帶動全市商業及觀光經濟發展。

經發局說明，20日在南屯萬和宮舉辦的「南屯冬季音樂會」活動，台中購物節共將抽出3名百萬現金、12名10萬現金、1名外籍1萬美元，還有1100名3000元現金，加上優惠店家加碼獎項25個廚餘機，總價值超過800萬元，提醒民眾把握這幾天登錄消費金額。（編輯：張雅淨）1141217