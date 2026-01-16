台中購物節登錄金額再創新高 市長盧秀燕今抽千萬好宅

「2025台中購物節」去年12月25日落幕，台中市政府今（16）日舉行壓軸抽獎記者會，抽出價值千萬元的精品住宅頭獎，台中市長盧秀燕親自致電通知得主，由居住在南屯區的黃先生，獲得北屯區好宅入住資格。盧秀燕致詞時分享，近期因購物節抽獎活動頻繁致電，常被民眾詢問是否中獎，「市長來電」成為不少參與者期待的時刻。

盧秀燕指出，台中購物節今年邁入第7屆，也是她上任7年來持續推動的重要經濟政策，在全球經濟環境受關稅、匯率及國際局勢影響之下，多數城市消費動能趨緩，但台中在商圈、夜市及各行各業共同參與下，整體表現仍維持成長，今年消費登錄金額達374億元，較去年增加逾20億元，平均每日登錄金額超過6億元，顯示在地消費動能與市場韌性。

廣告 廣告

市府同時公布本屆購物節的多項經濟成效，包括海線地區消費金額成長約20%、外縣市來台中消費總額超過64億創新高，其中以彰化縣、南投縣表現最為明顯，此外，針對夜市、攤商與小型店家的「收據專屬抽獎」，登錄金額突破16億元，較前屆成長，讓基層產業同樣受惠。

國際推廣方面，市府透過多元主題活動與國際交流宣傳，吸引在台外籍人士參與，外籍消費登錄人次較前一屆成長58%，市府表示，購物節除促進內需，也逐步提升城市的國際能見度。

經濟發展局補充說明，本屆購物節共有約26萬家店家參與，提供超過3萬項優惠，企業贊助金額逾7,000萬元；活動期間也帶動「台中通TCPASS」APP下載量突破310萬次，經初步評估，整體活動對全國經濟產值的帶動效果約為760億元，對相關產業與景氣具有實質挹注。

市府表示，購物節雖然結束，不過後續仍有「台中Hi8 全城開趴」等系列活動，百萬汽車、108萬元現金等大獎接續登場，期盼透過一系列接力活動，吸引民眾來台中消費與旅遊，維持城市經濟的穩定發展。