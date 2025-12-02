台中購物節登錄金額破200億 12/7抽百萬現金獎

（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中購物節開跑39天，登錄金額破200億元，台中市經濟發展局今天宣布，將於7日下午在大里公園舉辦的活動中，加碼抽出1名百萬現金獎得主，還有外籍專屬1萬美元大獎。

2025台中購物節自10月24日起到12月25日辦理。根據經發局統計，登錄金額到昨天為止，已突破新台幣200億元，達208億元，每破百億，市府就加碼抽出1名百萬現金獎。

經發局長張峯源說明，其中外縣市來台中消費累積達37億元，1天近1億元，以鄰近縣市與5都為主，彰化11.1億元、南投4.7億元、苗栗2.5億元；5都方面，高雄民眾最愛來台中消費，金額達2.4億元居冠，其次為新北2.3億元、桃園2億元、台南1.7億元及台北1.6億元。

在台中市各行政區方面，經發局說明，各行政區中，西屯、北屯、南屯依然是消費熱區，累積金額達96億元，不過山、海、屯多區表現同樣亮眼，大里9.6億元、豐原8.6億元、梧棲6.1億元均擠入前10名。

至於品項部分，經發局表示，目前一般性消費，包含餐館、餐廳、零售賣場、超級市場、綜合商品批發、直營式便利商店及百貨占總消費達84.2%，凸顯台中購物節帶動民生消費、旅遊周邊餐飲及觀光財效果佳。另外，購物節獨創的「收據專屬抽」，鼓勵民眾於市場、夜市及微型店家消費，目前登錄金額也有9.5億元，顯示台中購物節力拚慶典經濟也帶動微型經濟。

7日下午2時在大里公園舉辦的「屯區GOGO購-破兩百億加碼抽百萬」活動，除抽出今年第2個加碼百萬現金大獎及第2名外籍專屬抽1萬美金，現場還有憑台中通APP當日消費畫面兌換摸彩券，有70吋電視、50吋電視、烤箱、氣炸鍋、廚餘機等多項家電好禮。（編輯：謝雅竹）1141202