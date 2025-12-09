台中購物節登錄金額200億里程碑達成 第4個百萬現金幸運兒出爐

圖▲2025臺中購物節-屯區GOGO購，揭曉百萬得主。（圖／主辦單位提供）

【記者張嘉誠／綜合報導】

台中購物節起跑第7週，累計登錄金額截至12月6日已達239億元，市府在大里公園舉辦「2025台中購物節-屯區GOGO購」活動，歡慶登錄金額突破200億元，現場由副市長黃國榮抽出百萬現金1名，同場也抽出外籍專屬美金1萬元、天天抽3千元現金等豐富獎項。

圖▲黃副市長致詞。

黃副市長說明，目前累計消費登錄金額已達239億元，不僅台中市民，各縣市民眾都來台中消費，台中購物節已成為全台不可錯過的消費盛會。同時也感謝歐盟、法國、捷克、芬蘭、菲律賓、印尼等6位駐台代表合力代言，更謝謝參與的民眾熱情支持購物節，拚全力瘋購物。

經發局表示，百萬得主為西區蔡小姐，她接到通知時一度緊張「不知道發票還在不在」，所幸最後順利找到，才鬆了一口氣。此次同步抽出美金1萬元、1,100組3,000元現金及20組達美樂大披薩券；達美樂與在地美福食集也到場同樂，再加碼披薩兌換券、和牛與肉乾禮盒，讓現場驚喜不斷、好禮滿滿。

圖▲摸彩活動。

經發局說明，大里具備親子樂園、文創體驗與親子友善餐廳等多元場域，是家庭休閒的理想地點。本次活動也與在地大里中興商圈共同行銷，活動前在商圈會員店家消費不限金額即可獲得摸彩券，優先獲得參加現場摸彩的機會；活動節目上也結合大里的親子特色，特別安排YOYO家族酪梨姊姊與YOYOMAN現場帶動唱。摸彩更推出70吋電視、50吋、電子鍋、廚餘機等多項豐富3C家電，吸引許多民眾參與。

經發局補充，台中購物節遍及山、海、屯、城各區域，除了抽獎外，更依地方風格打造主題表演與互動遊戲，讓民眾玩得盡興、吃得滿足。歡迎大家到活動現場走逛，一起支持在地商家！活動資訊請上台中購物節官網或關注粉絲專頁( https://www.facebook.com/shoppingtaichung/ )。

圖▲吸引大小朋友、在地民眾參與。

此次活動，包含台中市副市長黃國榮、立法委員楊瓊瓔、市議員林碧秀、李天生、經發局長張峯源、數發局代理科長陳立勳、南投縣政府計畫處資訊規劃科長陳亮廷、大里區公所課長王奕惟、中新里長廖榮木、西榮里長羅文評、長榮里長洪資源、中國國民黨大里區黨部執行長洪麗香、台中市政府工商發展投資策進會副總幹事林家興、台中市大里中興商圈主委林靖馨、創會主委傅運福、達美樂披薩台中加盟店督導陳金敏、美福食集賣場部經理王婉玲皆出席，以及立法院副院長江啟臣、市議員蘇柏興、張芬郁也都派代表共襄盛舉。