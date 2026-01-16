台中購物節登錄金額374億元再創新高！盧市長抽出千萬好宅 揭10大經濟亮點、全年拚經濟不停歇

（記者許皓庭／台中報導）「2025台中購物節」於去年12月25日圓滿落幕，台中市政府於今（16）日舉辦壓軸抽獎記者會，抽出價值千萬元的精品好宅，並由台中市長盧秀燕親自Call out給頭獎得主南屯黃先生，恭喜他幸運獲得北屯區好宅入住資格。盧市長在Call out前笑說，自己這幾天打電話非常困難，一撥去對方就會問是不是中頭獎，「市長的電話」已成為全民最期待的來電；而今年得主反應格外冷靜，甚至先確認「是台中購物節嗎？我真的中房子了嗎？」逗趣互動也為活動畫下歡樂句點。

圖／台中市長盧秀燕與各方代表揭曉此屆「10大亮點」。（台中市政府經濟發展局 提供）

盧市長表示，台中購物節邁入第7屆，也是她上任7年來持續推動的重要經濟政策，從第1年開始就以「拚經濟」為核心目標。今年在國際局勢動盪、關稅、匯率與戰爭影響下，多數城市消費表現趨緩，但台中在市民、商圈、夜市與各行各業共同努力下，不僅未下滑，消費登錄金額更一舉突破374億元，較去年成長逾20億元，蟬聯全國第一，平均每日消費登錄金額超過6億元，展現台中經濟的高度韌性與消費動能。

盧市長進一步揭曉此屆「10大亮點」，指出台中購物節已成功帶動多面向經濟成效。包括海線地區消費成長達20%，有效縮小區域差距；外縣市來台中消費金額創新高，總額突破64億元，其中彰化縣消費登錄達19億元居冠、南投縣緊追其後，顯示購物節具備強大跨縣市觀光磁吸效應；同時，夜市、攤商與小店家適用的「收據專屬抽」登錄金額突破16億元，較前屆明顯成長，讓微型經濟與基層產業同樣有感。

圖／盧市長笑說「市長的電話」已成為全民最期待的來電。（台中市政府經濟發展局 提供）

此外，市府積極推動購物節國際化行銷，透過日本「宮崎日」、友邦「馬紹爾」機票抽獎，以及「泰國國慶日」、「菲律賓聖誕節」等主題活動宣傳，成功吸引在台外籍人士參與，外籍消費登錄人次成長達58%。盧市長指出，購物節不僅促進內需，更逐步打開國際能見度，讓世界看見台中的消費實力與城市魅力。

經濟發展局表示，此屆台中購物節共有26萬家店家參與，店家覆蓋率全國第一，提供超過3萬項優惠，企業贊助超過7,000萬元；活動期間也帶動「台中通TCPASS」APP下載量突破310萬次，數位治理與經濟行銷相互加乘，以及屢獲國內外大獎肯定。經發局評估，此屆購物節估計帶動全國經濟產值約760億元，對百工百業與整體景氣具有實質挹注效果。

盧市長強調，台中拚經濟不是只靠一檔活動，而是「一年365天、檔檔接力」。在購物節圓滿落幕後，市府隨即推出「台中Hi8 全城開趴」系列活動，後續仍有百萬汽車、108萬元現金等大獎接續登場，邀請全國民眾持續來台中消費、旅遊、拚經濟，共同讓城市持續熱絡、經濟穩健向前。

今日活動，包含市長盧秀燕、市議員張瀞分、劉士州、林霈涵、陳文政、經發局長張峯源、民政局長吳世瑋、觀旅局長陳美秀、財政局長游麗玲、秘書處長謝佳蓁、運動局長游志祥、人事處長陳月春、數位局副局長黃惠敏、勞工局副局長羅群穆、社會局副局長廖宗侯、新聞局副局長陳瑜、水利局副局長韓乃斌、環保局專門委員陳文嘉、交通局主秘郭志文、工策會副總幹事王文興、捷運工程局專門委員林芝羽、臺中捷運總經理朱來順，臺中市商業發展促進會理事長楊澄源、臺中市好禮協會理事長王曉薇、臺中市產業故事館發展協會理事長吳德利、臺中市飛雁創業協會理事長蔡金對、臺中市糕餅商業同業公會理事長紀旭東、大台中商業會林源隆理事長、台中市不動產代銷經紀商業同業公會理事長林聖力、臺中市商圈聯誼會總召王允伶、臺中市商圈觀光文化產業聯合會理事長張聖明、各區公所、商圈夜市市場代表，寶輝建設蘇良智總經理、建築師洪文良、國雄建設副總經理詹富智、精銳建設總經理林谷聯，以及立法院副院長江啟臣、立委廖偉翔、市議員黃馨慧、陳清龍、吳振嘉等人亦派代表到場共襄盛舉。

