台中購物節發掘隱藏版北歐風 芬蘭代表羅瑞化身城市嚮導

聖誕老公公來自芬蘭，今年台中購物節迎來「北國的使者」芬蘭商務辦事處代表羅瑞（Lauri Matti Raunio）擔任行銷影片主角，帶大家在台中尋找隱藏版北歐元素。從手作甜點、精緻家具，到有故事的咖啡館與北歐風味餐廳，羅瑞代表笑說「原來芬蘭文化在台中這麼豐富」。

台中市政府經發局表示，芬蘭連續七年蟬聯「全球最幸福國家」，羅瑞代表北歐探索行程首站來到西區ABV地中海餐酒館，店內收藏超過七百款世界精釀啤酒，羅瑞代表與同行的捷克代表史坦格（David Steinke）立刻被壯觀酒牆吸引，兩人興致勃勃地尋找母國啤酒，畫面相當逗趣。伴隨歐式料理與藍調樂聲，一行人正式展開「台中北歐日記」。

經發局說明，羅瑞代表與市長盧秀燕選在北屯區的「憲賣北歐食酒餐廳」共進晚餐。料理融入北歐傳統肉丸、鮭魚元素，讓羅瑞代表邊吃邊讚嘆餐點的美味。因應購物節正好在聖誕節結束，羅瑞代表更與盧市長一起戴上聖誕裝飾，邀請大家來台中逛街、抽大獎。

經發局補充，國際宣傳影片已上傳至經發局YouTube平台（https://www.youtube.com/watch?v=ed0lGFLLhIg&t=4s），歡迎民眾點閱觀賞。