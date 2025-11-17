台中購物節百億加碼抽 竹市運動購健走賺點數

普發1萬元帶動消費熱潮，各縣市政府也大搶商機。台中購物節再送出百萬汽車，累積消費已達97億，預計將辦理「破百億加碼抽」；新竹啟動線上健走「新竹運動購」，走路就能拿點數抽好禮；台南購物節搭配普發現金推出「抽獎序號4倍送」，台南市府更攜手飯店打造「虱目以待」虱目魚料理系列。從消費、運動到美食，3大城市年末商機全面升溫。

眾所矚目的台中購物節再掀熱潮，第2台百萬汽車得主出爐，來自沙鹿的王先生在超市消費幸運中獎，原以為是詐騙一度掛電話，直到聽見現場歡呼才相信天上掉下大禮。全市累積登錄金額已衝破97億元、即將跨越百億門檻，下週將舉行「破百億加碼抽」回饋市民。

台中市府表示，今(2025)年系列活動週週熱鬧，累積登錄超過97億元，距離百億大關僅一步之遙，下週將再加碼百億感謝抽。「幸運地」長億夜市為購物節合作店家，只要於夜市任何攤位消費，均享5倍抽獎機會。長億夜市以多元美食聞名，包括蚵仔煎、豆花、東山鴨頭、露天快炒到冬季最受歡迎的薑母鴨都有，每到夜晚人潮湧現、美味香氣四溢。

即日起至11月21日都有夜市限定優惠，包含消費折扣、滿額送美食或飲品、指定商品現折等，力邀民眾全家一起吃美食、逛夜市，還有機會抽到精品好宅！台中購物節將延續至12月25日，每天抽現金3,000元、週週抽10萬元、隔週抽百萬汽車、月月抽百萬現金，並提供外國人專屬獎、9國機票與壓軸的精品好宅。

新竹市則聯手Big City遠東巨城購物中心及SOGO新竹店，力推「新竹運動購 健康HAPPY GO」線上健走活動。即日起至12月8日止，民眾透過HAPPY GO App上傳5,000步即可獲得點數，累計上傳7天還能參加萬元點數與商品券抽獎，以輕鬆的方式鼓勵國人將運動融入生活。11月27日起於百貨消費並出示App當日步數畫面，就能兌換精美小禮。

台南購物節搭上普發現金話題，自11月19日至23日打出「台南購物節×普發萬元」限時優惠，消費者於特約商家購物即享「抽獎序號4倍送」，小額交易也能迅速累積抽獎機率。同時提供「會員回娘家」回饋，只要登入平台更新資料，就有機會在11月30日抽中iPhone或萬元禮包。

除購物外，同步推出「虱目以待 好味登場」，由5家飯店開發虱目魚主題美食，像是虱目魚希臘沙拉、避風塘虱目魚柳、虱目魚鬆蛋糕、牛奶魚燒賣等，以創意提升在地水產價值。台南是全台最重要的虱目魚產區，年產量占全國42%，市府希望透過飯店料理，展現虱目魚「從街頭到餐桌」的多元魅力，吸引更多旅客走進台南、品味最道地的美食文化。

