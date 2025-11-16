台中購物節破百億 建國市場加抽百萬、外籍專屬抽1萬美金

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025台中購物節開跑3週業績開紅盤！昨（15）日發票登錄金額衝破103億元，台中市政府經發局宣布將在11月20日上午於建國市場抽出加碼百萬現金、外籍專屬1萬美元大獎。

經發局指出，市長盧秀燕拚國際慶典經濟，首創台中購物節已邁入第七屆，獲國內外大獎肯定，如2025年獲得國際創意權威-美國TITAN泰坦創新大獎最高榮譽「白金獎」、行政院長及經濟部親頒發國家產業創新獎等重量級殊榮，充分印證此一活動模式的前瞻性、技術成熟度與全球競爭力。

此外，活動首創日日抽、週週抽、雙週抽、月月抽、加碼抽等模式，以及全市26萬店家、破萬優惠店家更積極響應加入、主動推加碼優惠，使各縣市政府、議會及學校單位紛紛前來取經或跟進採用，成功帶動全台效應。今年台中更首創唯一「外籍人士專屬獎項」1萬美金共3組，發布後即成為熱門話題。

經發局提醒，11月20日上午10時，購物節將在建國市場土地公廟前舉辦「破百億、抽百萬」活動，抽出今年第1個加碼百萬大獎及外籍專屬抽1萬美金1組，現場還有憑台中通APP當日消費畫面抽精美小禮活動。