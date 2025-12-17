台中購物節破300億元 周六抽3名百萬大獎

▲台中購物節進行54天，登錄金額已突破300億元。（圖／台中市政府提供，2025.12.17）

[NOWnews今日新聞] 全國規模最大的台中購物節倒數最後9天，登錄金額已突破300億元，本週六的抽獎活動將加碼1名百萬現金大獎，總共將產生3名百萬得主，所有獎項超過800萬元。中市府經發局表示。今年參與金額創新高，海線地區的登錄金額超過34億元，比去年同期成長2成，最為耀眼。

台中市經發局長張峯源表示，台中購物節已連續4年突破300億元標竿，也是全台唯一破百億元購物節，過去54天來，外縣市民眾每天1億元湧入台中，截至目前為止，台中海線地區登錄金額超過34億元，比去年同期成長2成，最為亮眼；其他如石岡2成，西屯、潭子及外埔成長1成。消費類別方面，一般性餐館、便利商店、零售量販、超級市場、百貨佔總體8成以上，資產性消費佔比則減少。

經發局補充，為歡慶突破標竿「逢百億加碼抽百萬」，這週六於萬和宮舉辦的「南屯冬季音樂會」，將加碼1名百萬現金大獎，總共將抽出3名百萬現金、12名10萬現金、1名外籍1萬美金，還有天天抽1,100名3,000元現金，加上優惠店家加碼獎項25個超實用廚餘機，活動當天現場還有70吋電視、電子鍋、電烤箱、藍芽喇叭、披薩券及糕餅禮盒等摸彩獎項，總價值超過800萬元，呼籲民眾把握倒數消費登錄機會，就有機會中大獎。



