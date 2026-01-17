台中購物節磁吸全台人潮 跨縣市高強度消費高達64億

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中購物節長期深耕有成，已成為帶動城市經濟與觀光消費的重要引擎。2025台中購物節累計消費登錄金額突破374億元，不僅再創全國購物節新高紀錄，也具體展現台中市政府持續推動消費振興、觀光行銷與產業發展的政策成果。市府經濟發展局統計，外縣市消費登錄金額超過64億元、登錄發票（含收據）達687萬張，顯示台中已成功從「在地消費」升級為「全台磁吸型消費城市」，形成量大、頻密且高強度的跨縣市觀光經濟動能。

▲台中購物節月月抽百萬-市長盧秀燕與貴賓抽百萬幸運兒-由苗栗吳小姐獲得。

經發局長張峯源表示，從外縣市來台中消費的金額與量體觀察，彰化縣表現最為亮眼，消費登錄金額突破19億元、發票張數達166萬張，雙雙居冠；南投縣以8.3億元、83萬張發票緊追在後，雲林縣亦達4.4億元、52萬張發票。磁吸效益更擴及全台，雙北地區合計貢獻約7億元、68萬張發票，最南端屏東縣亦有1.2億元、19萬張發票，外島金門縣更突破1億元、10萬張發票，全國共有15個縣市消費登錄金額破億元，顯示台中購物節已成為全台跨域消費的重要平台。

經發局指出，若從消費「質」來看，購物節帶動的並非僅是人潮，而是高價值、高密度的消費行為。此屆購物節平均單筆消費約800元，其中新竹縣以1,616元居全台之冠，新竹市亦達1,127元，反映北部科技聚落族群來台消費力道強勁；另包括基隆市、台北市、彰化縣、南投縣等，共有6個縣市平均單筆消費突破千元，顯示購物節成功吸引高消費族群跨縣市來台中，進一步提升整體經濟效益。

經發局補充，購物節的政績效益也清楚反映在每日消費動能上，活動期間每日平均消費登錄金額超過6億元，其中外縣市單日即貢獻約1億元。相較其他縣市同類型活動每日消費多介於5,000萬元至1.28億元，台中購物節僅「外縣市單日消費」規模即具高度競爭力，顯示在促進商家實質營收、擴大觀光效益與帶動城市經濟成長方面，已形成明顯且可持續的領先優勢。