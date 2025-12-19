台中購物節衝破300億 三名百萬得主12/20誕生請接盧市長電話

市長盧秀燕明（20）日將現身南屯萬和宮，親自抽出3名百萬幸運兒，並親自致電祝賀。（圖：中市府提供）

台中購物節結束倒數1週，登錄金額已衝破311億元！僅花54天就達標300億，創歷屆最快紀錄。為歡慶突破標竿，市長盧秀燕20日將現身南屯萬和宮「冬季音樂會-購物節月月抽百萬」活動，親自抽出3名百萬幸運兒，並親自致電祝賀。想中獎的民眾把握今天（19日）所剩時間，盡速消費登錄發票，20日電話保持暢通。

台中市經發局局長張峯源表示，20日活動將是今年購物節現金「大獎」最終回，包含3個百萬現金、12個10萬現金、1個外籍1萬美金，還有1,100個3,000元現金獎，加上優惠店家加碼禮總額超過800萬元，非常值得期待。20日抽獎的消費登錄累計至今日深夜23點59分，請民眾把握小週末趕緊消費，準備20日接電話中大獎。

經發局說，20日抽獎活動位於南屯超過300年歷史的信仰中心萬和宮，以冬季音樂會的形式在老街與古蹟的陪襯之下結合抽獎盛會，共有5組表演團隊輪番演奏，包括在地著名的「閃亮台中樂團」、素人樂團「台中逗樂愛樂團」、當地學校「大墩國小節奏樂團」、「惠文高中國樂團」以及台中在地表演團隊「老闆樂團」，樂曲多元豐富。另外，現場出示台中通APP購物節消費發票累積畫面，還能領取摸彩券，70吋電視、電子鍋、電烤箱、藍芽喇叭、披薩券及糕餅禮盒等多項好禮大獎，冬季音樂饗宴，還有機會中大獎，歡迎民眾蒞臨參與。

經發局提醒，20日抽獎活動下午3點開始，台中購物節臉書粉絲團將全程直播，無法到場民眾可以準時收看，除明日百萬現金大獎外，還有壓軸最大獎-北屯10期蛋黃好宅，12月25日前持續消費，不要錯過任何一張發票或收據！更多資訊請上購物節官網（ https://fun.taichung.gov.tw/ ）以及官方臉書粉絲團查詢（ https://www.facebook.com/shoppingtaichung?locale=zh_TW ）。（張文祿報導）