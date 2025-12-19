台中購物節衝破311億 3位百萬得主明誕生

▲台中市購物節明天將抽出3個百萬大獎，由市長盧秀燕親自打電話給得主。（圖／台中市政府提供，2025.12.19）

[NOWnews今日新聞] 台中購物節倒數最後1週，登錄金額已衝破311億元！創歷屆最快紀錄。市長盧秀燕明天下午3點起，將在南屯萬和宮「冬季音樂會-購物節月月抽百萬」活動親自抽出3位百萬幸運兒，並親自致電祝賀。想中獎的民眾今天得盡速消費、登錄發票，明日電話保持暢通，千萬別漏接！

台中購物節全國首創「逢破百億加碼抽百萬」，明日活動將是今年購物節現金大獎最終回，包含3個百萬現金、12個10萬現金、1個外籍1萬美金，還有1,100個3,000元現金獎，加上優惠店家加碼禮總額超過800萬元，抽獎的消費登錄累計至今日深夜23時59分，請民眾把握小週末趕緊消費，準備明天接電話中大獎。

廣告 廣告

台中市經發局提醒，明日抽獎活動下午3時開始，台中購物節臉書粉絲團將全程直播，無法到場民眾可以準時收看。此外，壓軸最大獎─北屯10期蛋黃好宅，12月25日前持續消費，憑發票或收據登錄台中通，壓軸好宅可能就是你的！更多資訊請至購物節官網 ()以及官方臉書粉絲團查詢。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

百萬現金快來搶！台中購物節登錄破300億元 這區消費力太驚人

批購物節大外宣、治安蓋牌 議員喊凍結預算

民進黨縣長首次拜訪中市府取經 盧秀燕狂讚「民主前輩」名聲響亮