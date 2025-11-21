台中購物節首位百萬及外籍專屬1萬美金得主出爐

▲台中購物節首位百萬得主昨(20)日出爐，加碼外籍專屬1萬美金。

【記者 廖美雅／台中 報導】2025台中購物節開跑23天破百億、昨(20)日已過127億！在建國市場舉辦「破百億、抽百萬」加碼抽獎活動，中獎人來自西屯區楊先生，成為2025台中購物節第一位百萬得主，同場另抽出第一組外籍專屬1萬美金，以及APP下載破300萬次的加碼住宿券，現場也宣告下一個百萬汽車、百萬現金獎就在月底抽出。

▲2025台中購物節破百億，昨抽百萬及加碼抽獎活動。

破百億加碼百萬現金獎得主，為來自西屯區的楊先生。楊先生接到通知電話時一度驚呼，以為遇上詐騙來電；在確認消息屬實後開心地表示，將把這筆百萬元獎金運用於房貸繳納，成為生活中一大助益。隨後緊接著抽出首創的「外籍人士專屬抽1萬美金」大獎，此獎項吸引了在台中工作與居住的外籍人士加入消費行列。

此外，數位發展局主任秘書沈志蒼表示，數位局攜手南投縣政府計畫處推出303份精美好禮加碼抽活動，今日於建國市場抽出第一重好禮第一份大獎「漢來日月行館住宿券」1張，請中獎人留意《台中通》APP小鈴鐺推播，並於2026年1月3日前完成領獎。（照片／記者廖美雅翻攝）