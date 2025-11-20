台中購物節首位百萬得主出爐！加碼外籍專屬1萬美金 黃秘書長：全台慶典標竿

（記者張芸瑄／台中報導）2025台中購物節開跑23天破百億、今（20）日直衝127億！市府為回饋民眾支持，今日在建國市場舉辦「破百億、抽百萬」加碼抽獎活動，中獎人來自西屯區楊先生，成為2025台中購物節第一位百萬得主，同場另抽出第一組外籍專屬1萬美金，以及歡慶APP下載破300萬次的加碼住宿券，現場也宣告下一個百萬汽車、百萬現金獎就在月底，鼓勵民眾踴躍消費、累積中獎機會。

秘書長黃崇典表示，台中購物節成功邁入第七屆，消費登錄金額屢創新高，這份優異的成績單，不僅是市民共同努力的成果，更是印證「台中經濟，六都第一」絕非口號，而是事實。黃秘書長指出，購物節獨創的日日抽、週週抽、月月抽、加碼抽等多層次抽獎模式，已成為全台城市。

圖／2025台中購物節「破百億、抽百萬」加碼抽獎活動。（台中市政府經濟發展局提供）

活動的典範，其創新性與成熟度，更成功獲得國際創意權威—美國TITAN泰坦創新大獎最高榮譽「白金獎」、以及國家產業創新獎等國內外重量級肯定。

黃祕書長強調，市府選擇在最具代表性的建國市場舉辦這場抽獎盛事，就是希望透過市民的實際參與，引導人潮與消費，讓傳統市場的攤商也能搭上這波慶典經濟熱潮，持續活絡基層民生經濟。

經發局在黃秘書長的見證下，首先抽出本屆第一組「破百億加碼百萬現金獎」得主，為來自西屯區的楊先生。楊先生接到通知電話時一度驚呼，以為遇上詐騙來電；在確認消息屬實後開心地表示，將把這筆百萬元獎金運用於房貸繳納，成為生活中一大助益。隨後緊接著抽出首創的「外籍人士專屬抽1萬美金」大獎，此獎項的設立，成功吸引了在台中工作與居住的外籍人士加入消費行列。

圖／秘書長黃崇典致詞。（台中市政府經濟發展局提供）

經發局長張峯源進一步說明，市府在推動購物節的同時，也積極輔導建國市場的數位支付和行銷轉型，使其能有效承接購物節帶來的巨大流量。張局長提醒，雖然已抽出百億加碼獎，但購物節的獎項仍十分豐厚。除了持續進行的每日3千元、週週10萬元、月月百萬現金獎外，還有隔週抽汽車的重大獎項，以及最終壓軸的「好宅」大獎尚未抽出，總獎金及獎項價值持續攀升。歡迎所有民眾務必把握時間，趕緊下載「台中通TCPASS」，踴躍登錄消費，就有機會成為下一位幸運兒。

此外，數位發展局主任秘書沈志蒼表示，以市長盧秀燕「數位力就是城市競爭力」戰略目標，積極推動數位市政服務，打造數位市民平台《台中通TCPASS》，整合超過2,600項市政與生活服務，深受市民好評與肯定，目前下載量已正式突破300萬次。為歡慶此重大里程碑，數位局攜手南投縣政府計畫處推出303份精美好禮加碼抽活動，主打「三重享受、三倍感動」，今日於建國市場抽出第一重好禮第一份大獎「漢來日月行館住宿券」1張，請中獎人留意《台中通》APP小鈴鐺推播，並於2026年1月3日前完成領獎，詳細資訊請上活動專屬網頁查詢（https://gov.tw/qVg）。

圖／台中購物節首位百萬得主今（20）日出爐，加碼外籍專屬1萬美金。（台中市政府經濟發展局提供）

今日活動，包含台中市政府秘書長黃崇典、市議員林霈涵、經發局副局長林敏棋、都發局副局長曾文誠、數發局主秘沈志蒼、農業局主任秘書黃春滿、環保局簡任技正蔡美珍、人事處專委王芬蘭、南投縣政府計畫處資訊規劃科長陳亮廷、建國公有零售市場自治會長蔡官典、榮譽會長蔡鈴欽、台中市商圈聯誼會總召王允伶、台中市商業促進會副理事長余瑞麟、東勢商圈理事長葉艾維、大里中興商圈主委林靖馨、一中商圈總幹事何秀玲、大隆商圈顧問李道明、東區樂成里長曾仁杰、泉源里長羅文甫、南區區公所主任秘書黃順良、東區區長吳忠聖、東區戶政事務所主任曾惠民、台中市好禮協會副理事長陳汶萱、台中市產業故事館發展協會理事長周信宏、台中市飛雁創業協會理事長蔡金對、榮譽理事長田文進、台中市糕餅商業同業公會副理事長廖東榮均出席，以及立法院副院長江啟臣、立委羅廷瑋、市議員李中、陳雅惠亦派代表共襄盛舉。

