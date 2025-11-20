台中購物節首位百萬得主出爐

台中購物節「破百億、抽百萬」加碼抽獎活動。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳∕台中報導

台中購物節開跑二十三天破百億、二十日直衝一百二十七億！為回饋民眾支持，台中市經發局特別在建國市場舉辦「破百億、抽百萬」加碼抽獎活動，中獎人來自西屯區楊先生，成為今年台中購物節第一位百萬得主，同場另抽出第一組外籍專屬一萬美金，以及歡慶台中通下載破三百萬次的加碼住宿券，現場也宣告下一個百萬汽車、百萬現金獎就在月底，鼓勵民眾踴躍消費、累積中獎機會。

台中市政府秘書長黃崇典表示，台中購物節成功邁入第七屆，消費登錄金額屢創新高，印證「台中經濟，六都第一」絕非口號，而是事實，購物節獨創的日日抽、週週抽、月月抽、加碼抽等多層次抽獎模式，已成為全台城市活動的典範，其創新性與成熟度，更成功獲得國際創意權威─美國泰坦創新大獎最高榮譽「白金獎」、以及國家產業創新獎等國內外重量級肯定。

經發局在黃秘書長的見證下，首先抽出本屆第一組「破百億加碼百萬現金獎」得主，為來自西屯區的楊先生。楊先生接到通知電話時一度驚呼，以為遇上詐騙來電；在確認消息屬實後開心地表示，將把這筆百萬元獎金運用於房貸繳納，隨後緊接著抽出首創的「外籍人士專屬抽一萬美金」大獎，此獎項的設立成功吸引了在台中工作與居住的外籍人士加入消費行列。