台中購物節「千萬好宅」幸運兒是他！南屯黃男花7457元抱回1棟房

「2025台中購物節」今由市長盧秀燕等人抽出壓軸大獎一棟好宅，並且由盧秀燕打電話給中獎人。記者趙容萱／攝影

2025台中購物節壓軸大獎、位於北屯10期的「均福匯」好宅今由市長盧秀燕抽出，得獎的幸運兒為家住南屯區、從事服務業的黃姓男子。黃男淡定接電話說，消費7457元，忘了購買什麼物品。至於抽到房子如何使用，他還要再想一想，過一會兒，他回過神來，才「啊啊」二聲，確定自己中了一棟房子。

台中購物節最大獎壓軸好宅，為北屯區10期核心地段的大樓建案「均福匯」，房價近千萬元，附贈輕裝潢及車位，交通條件優越，鄰近74號快速道路、台鐵太原站與捷運松竹站，生活機能完整。位於2樓，挑高3米6，格局方正實用，大面窗引入充足採光，整體居住舒適度高，深受首購族、小家庭與新婚夫妻關注。

盧秀燕說，台中購物節已邁入第七屆，送出第七棟價值千萬的好宅，目的是拚經濟、拚經濟再拚經濟。去年受美國關稅影響，民眾緊縮荷包，她原本很擔心影響台中購物節，在6國駐台代表強力助攻、店家熱烈響應與民眾熱情參與下，這屆消費登錄金額高達374億元，創下歷屆新高並蟬聯全國第一，平均一天消費登錄金額超過6億元。

盧秀燕指出，據統計，本屆購物節預估將帶動全國經濟產值高達760億元，提振台中的經濟活力與百工百業。此外，「台中通TCPASS」APP下載量已正式突破310萬次，強強聯手的數位治理資源也榮獲多項國際大獎肯定。

經發局說明，本屆購物節積極開展國際化宣傳，舉辦日本「宮崎日」與友邦「馬紹爾」機票專屬抽獎，以及「泰國國慶日」及「菲律賓聖誕節」等慶典活動宣傳，成功帶動外籍參與人次成長達58%。同時，市府也精準照顧在地微型經濟，「收據專屬抽」登錄金額破16億元，較前屆成長近5000萬元，讓小攤商、小店家都非常有感。外縣市消費同樣亮眼，彰化、南投與全國各縣市民眾熱情參與，總登錄金額破64億，其中彰化縣消費登錄更達19億元，顯示台中購物節已成為全台民眾引頸期盼的年度慶典。

經發局表示，本屆店家覆蓋率更是全國第一，共有26萬家店全城參與，提供超過3萬項優惠。盧市長強調，台中購物節不只是消費，更是整座城市的節慶經濟展現，誠摯邀請全台灣的朋友，在購物節之後持續關注並參與「台中Hi8全城開趴」系列活動，感受這座城市一年四季不停歇的慶典經濟魅力。

黃姓男子稍早接到盧秀燕電話，盧問他是否知道為何打電話給他，他突然想起，問「是購物節嗎？」盧秀燕要他猜「中什麼獎？」他答，頭獎喔？房子嗎？雖然得知自己中大獎，他口氣淡定，也沒太過激動。他知道自己有消費，但忘了購買什麼物品，要看一下發票。至於抽到房子如何使用，他說，還要再想一想。

