台中購物節 壓軸好宅送出

台中市長盧秀燕抽出價值千萬元的精品好宅。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

「二０二五台中購物節」去年十二月二十五日落幕，台中市政府十六日舉辦壓軸抽獎記者會，抽出價值千萬元的精品好宅，台中市長盧秀燕Call out給頭獎得主南屯黃先生，恭喜他幸運獲得北屯區好宅入住資格。

盧秀燕在Call out前笑說，自己這幾天打電話非常困難，一撥去對方就會問是不是中頭獎，「市長的電話」已成為全民最期待的來電；今年得主反應格外冷靜，甚至先確認「是台中購物節嗎？我真的中房子了嗎？」。

台中購物節邁入第七屆，今年在國際局勢動盪、關稅、匯率與戰爭影響，多數城市消費表現趨緩，台中在市民、商圈、夜市與各行各業共同努力，消費登錄金額更一舉突破三七四億元，較去年成長逾二十億元，蟬聯全國第一，平均每日消費登錄金額超過六億元。

市府推動購物節國際化行銷，透過日本「宮崎日」、友邦「馬紹爾」機票抽獎，以及「泰國國慶日」、「菲律賓聖誕節」等主題活動宣傳，吸引在台外籍人士參與，外籍消費登錄人次成長達百分之五十八。

經發局表示，台中購物節共有二十六萬家店家參與，店家覆蓋率全國第一，提供超過三萬項優惠，企業贊助超過七千萬元；活動期間帶動「台中通TCPASS」APP下載量突破三一０萬次，數位治理與經濟行銷相互加乘，以及屢獲國內外大獎肯定。

經發局評估，此屆購物節估計帶動全國經濟產值約七百六十億元，對百工百業與整體景氣具有實質挹注效果。