台中購物節3.97億預算遭凍結 盧秀燕：民調顯示市民支持續辦

台中購物節已連續舉行7屆，不過民進黨台中市議員4日表示，振興經濟節慶計畫是「煙火式活動」、庶民經濟無感，要求3.97億元全數刪除；國民黨台中市議員則指出，購物節促進台中市各產業經濟成長，也因抽獎使用發票，更間接增加國稅收入成長。台中市長盧秀燕回應，從各式民調可以看出，市民對購物節現金發放、續辦的支持。

台中市議會今審查財經委員會各局處明年總預算，其中購物節、物調券及鍋烤節3.97億元被委員會凍結。民進黨台中市議員陳俞融等人說，物調券、野餐日到購物節，對庶民經濟幫助有限，主張購物節3.97億元預算全數刪除，若市府執意要執行，要求市府明年購物節必須調整作法，將抽現金獎項項目，改成抽一定比例的台中專屬消費券。

民進黨台中市議員林德宇建議，把台中購物節全數刪除，明年臨時會在第一時間把省下的錢投入家戶廚餘機補助，解決焚化爐來不及燒的問題；民進黨台中市議員黃守達指出，台中購物節可以同步綁定雲端發票，民眾若於活動最後一天綁定，將可回朔過往消費紀錄，質疑有灌水嫌疑。

國民黨台中市議員賴義鍠表示，受到美國關歲影響，市場已經沉悶很久了，市府上周推出物調券，各大商圈都很開心，攤商都說買氣像過年，尤其台中購物節登錄金額六都最高，連台北市都跟進學習，拚經濟不難，只要有火種就可以讓市場活絡起來，直言美國有高關稅，台中有高官在睡覺，既然市民已經這麼辛苦了，還有綠議員要大砍購物節預算，抽掉經濟火種，認為應解凍預算

國民黨台中市議員黃馨慧則說，台中購物節舉辦多年成效斐然，直接促進台中市各產業經濟成長，也因活動需要登錄發票抽獎，讓消費者認真購物並索取發票，形同直接嘉惠國稅收入成長。

台中市長盧秀燕表示，台中購物節是全國公私拚經濟成效最好，從各式民調可以看出，市民對這個活動的支持，除現金發放外，活動繼續辦理也大力支持，且市府也接到許多攤商反映，希望物調券可以多發或是多加舉辦。

台中市經發局說明，台中購物節在今年景氣調整下仍能維持高檔，39天突破200億元，是11個縣市辦理購物節中唯一突破百億元規模，有效結合26萬店家集體行銷，透過國際大使代言、周周主題活動等帶動商機、刺激消費；載具綁定部分，為APP嫁接財政部系統，10月24日活動開跑後的載具發票均能納入，登錄金額仍屬活動期間在台中的消費。

