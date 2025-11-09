台中超前部署防颱整備 盧秀燕：多防範 少災害
【記者陳世長台中報導】中度颱風「鳳凰」預計於（11）日至13日自西部登陸，氣象署預估以中度至輕颱上限影響西南部，台中將首當其衝。台中市長盧秀燕指示市府超前部署，（9）日成立台中市災害應變中心三級開設，並召開「台中市鳳凰颱風風災災害應變中心第二次整備會議」，要求各局處及區公所報告準備進度。
盧市長說明，面對颱風來襲，市府提前召開整備會議，比平常準備更早，以確保各項防災措施到位。此次颱風具備特殊性，不僅罕見的發生在11月份，且颱風路徑從西部進入，缺少中央山脈阻擋，使西部地區平坦易受災害影響。盧市長強調，根據氣象預報，風雨可能較大，此次整備會議為第二次防颱準備，市府提高警戒，即時展開相關防災整備工作，確保市民生命財產安全。
衛生局表示，目前因預估山區會有豪雨情形，已提前通知長照、衛生等業管機構預先整備因應，並加強和平梨山地區特殊及弱勢個案的健康關懷。
水利局說明，現已完成防汛人力與物資部署，並在低窪及易淹水地區預佈抽水機，確保豪雨時可即時應變。大里溪沿岸5座大型抽水站均完成整備，專人24小時值守，一旦水位上升隨時可啟動抽水作業。針對在建與復建工程，已要求落實防颱措施及覆蓋帆布防護。另也持續巡檢下水道系統，確保管線暢通。民眾可於（10）日上午10時起至所在地區公所領取沙包，提前防汛，並呼籲強降雨期間避免前往山區、河川及低窪地帶。另可下載「台中水情」APP掌握雨量與水位資訊，如遇災情請撥打119或1999通報。
民政局表示，已要求各區公所提前修剪公園及綠地樹木，防止斷枝倒樹影響安全，並加強潛勢淹水區巡查，協同環保局清理溝渠，確保排水暢通。各區公所也已備妥沙包，於指定時間提供民眾領取，加強住家防護。民政局長吳世瑋強調，位於災害潛勢溪流沿線區域，應密切掌握降雨與保全戶情況，於發布黃色警戒時立即啟動疏散與安置措施。各區並須與建設局、水利局及社會局保持聯繫，確保防颱應變及災情通報順暢。
環保局表示，已加強清除排水孔蓋上方樹葉等雜物，避免影響排水功能；針對台中市列管468處易堵塞積水路段側溝，汛期前已全面完成清淤作業。自11月7日至9日9時止，共動員951人次，巡檢長度達2,689公里，清掃阻塞水溝蓋1,451處，清溝長度約23.8公里。同時完成164輛清理應變車輛（含抓斗車、清溝車、掃街車、洗街車）及95台重型機具（鏟裝機、挖土機、推土機、堆高機）及鏈鋸等手工具之整備檢查，聯繫災害應變開口契約廠商同步整備人員與機具，強化風災應變效能。
同時，環保局也完成全市12處衛生掩埋場防颱與防疫整備，確保防汛及防疫安全。文山、后里、沙鹿、霧峰等4處有野豬出沒紀錄的掩埋場已設置電圍籬，其餘8處也已依中央農業部指引完成設置永久性圍籬。另，掩埋場表層已妥適覆蓋帆布、加固重物及挖設導流溝，防止強降雨沖刷及積水漫流。
建設局說明，現已完成各項防救災整備，包括清淤水溝28,325公尺、修剪行道樹16,013株。台中市16座車行地下道及20處共同管道系統均完成機電與抽水設備測試，汛期前也辦理防災演練，並於53處易淹水點設置智慧監視系統監控水位。另，針對大肚和美跨河橋梁、東豐快、台中巨蛋等在建工程加強圍籬固定與材料加固，全面落實防汛措施，確保市民與工地安全。
都發局表示，已發函台中市營造及廣告公會，除針對高風險工地進行專案稽查外，並透過「施工管理e化APP」即時向約3,000個工地推播防颱訊息，提醒各單位落實整備。114年度迄今已完成地下室深開挖工程專案稽查294處，高樓層施工架稽查190處，塔吊工程70處等稽查。同時並要求公所及公會加強廣告物防颱，啟動危險招牌巡查，今年迄今已拆除共620件。都發局呼籲，各工地應依規定於海上颱風警報發布後24小時內確實完成防颱措施並填寫自主檢查表，都發局也將持續結合專業公會力量，加強工地安全管理，守護市民生命財產安全。
交通局指出，已加強工地防颱整備，並備妥高空作業車、抽水與交通管制設施待命，以應對緊急搶修需求。市區客運、公用自行車系統及紅黃線停車等交通資訊，將依颱風狀況即時發布。另，新社花海接駁站帳篷已加設沙袋固定，並配合加強接駁調度疏運民眾，值勤人員也將隨最後班車下山離場，以確保安全。
農業局表示，已請港區單位、台中區漁會及相關廠商加強防範，漁港若達上岸避風標準，將依規辦理避風作業；並通知高美濕地協管協會加強警戒，必要時配合封閉。農業局也提醒，請農友密切注意颱風動態，做好農作物防災及採收安全，並通報各區公所宣導防範措施。如發生災情，農民應主動通報，區公所將依天然災害查報規定辦理。
