台中超巨蛋公聽會登場 可容納逾4萬人 周邊交通配套成焦點

台中運動產業園區模擬圖（示意圖）。（台中市府提供）

台中運動產業園區場館內部模擬圖（示意圖）。（台中市府提供）

台中市將於水湳經貿園區建設「超巨蛋」，由民間自提BOT推動，15日舉行公聽會，申請人呼應台中「世界棒球之都」，以「公園中的多功能棒球園區」為核心設計概念打造台中「超巨蛋」，與會者除針對「孵蛋」給予肯定外，更聚焦交通問題，超過4萬人如何疏散，要求應妥善規畫設計。

運動局長游志祥表示，公聽會就體育、交通及都市計畫等議題進行交流，除針對場館量體與功能配置提出優化方向，並規畫結合研發、教育與展示等多元場域，以帶動運動產業研發與產學合作；同時就用地與量體管制、開放空間等面向提出具體規畫方向，納入可行性評估並作為後續推動的重要依據。

近百人參與公聽會，會中就體育交通及都市計畫等議題進行交流。（台中市府提供）

昨吸引近百位地方居民、民間團體及相關領域專家學者共同參與，市議員陳成添表示，台中興建超巨蛋給予肯定，由於現場可容納4萬多人，針對交通接駁以及設置步行區，都要妥善規畫，同時也應加速周邊捷運橘線興建。

市議員陳淑華則說，水湳經貿園區都市計畫並未計入超巨蛋的交通流量及需求，公共運輸（捷運、公車）的不足，缺乏對應停車空間，凱旋路、敦化路及周邊路幅是否足夠消化人車，在在衝擊水湳，甚至影響74線（環中路）及逢甲商圈交通狀況，需要嚴謹思考、妥善規畫設計。

運動局說明，在整體空間與交通規畫構想上，申請人善用基地緊鄰中央公園的區位優勢，將綠意引入場館內部，並藉由強化基地與公園界面設計，打造融合交通機能與開放休憩，且具良好人流導引與疏散機能的連續公共空間。

同時，為強化交通服務量能，將以提高人潮疏散效能為重要策略，舉辦大型活動時，人流可透過人行步道、大型開放空間等導引至周邊轉運接駁據點或大型停車場所，避免大量車流集中進出基地。市府將同步規畫場館周邊接駁路線，並配合檢討及調整公車路線與班次，串聯既有捷運綠線、轉運中心及周邊主要幹道，建構更便捷的大眾運輸服務體系。

