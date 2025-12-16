台中超巨蛋公聽會 廣納各界建言

台中運動產業園區模擬示意圖。（記者楊文琳翻攝 ）

記者楊文琳∕台中報導

為推動台中市「酷城市、酷運動」施政理念，台中市政府依促參法採民間自提ＢＯＴ模式推動「台中市運動產業園區計畫」，申請人呼應台中「世界棒球之都」，以「公園中的多功能棒球園區」為核心設計概念打造台中「超巨蛋」，盼廣納各界觀點與建言，打造國際地標的運動場館。

運動局長游志祥表示，昨日公聽會中就體育、交通及都市計畫等議題進行交流，除針對場館量體與功能配置提出優化方向，並規劃結合研發、教育與展示等多元場域，以帶動運動產業研發與產學合作；同時就用地與量體管制、開放空間等面向提出具體規劃方向，納入可行性評估並作為後續推動的重要依據，同時也融入地方觀點，使整體規畫更貼近在地需求。

運動局說明，此計畫由政府提供土地、民間負責投資興建與營運，基地位於水湳經貿園區創研一用地，申請人提出基地面積約十六點三五公頃，規劃四萬五千人席位的大型體育與藝文活動場館，提供國內外棒球具國際級賽事標準的比賽場地，同時於球場內導入附設主題旅館，創造嶄新觀賽體驗。此案以園區形式布局，結合商場、飯店及停車設施等複合機能，打造兼具棒球賽事、展演與休閒消費的城市新地標。