台中超巨蛋將落腳水湳 外觀模擬圖曝光 疑打造貝殼形場館

台中超巨蛋確定落腳水湳經貿園區，預計2030年前完工，市議員19日關心推動進度並亮出貝殼形外觀設計圖。（陳淑娥攝）

台中超巨蛋確定落腳水湳經貿園區，預計2030年前完工，市議員19日關心推動進度並亮出貝殼形外觀設計圖，市長盧秀燕表示，很類似這張圖但不能太透露，目前正審查可行性評估報告，明年會舉行公聽會，順利的話，明年秋天前全案確定並簽約，正式宣布興建。

市議員張廖乃綸、陳政顯、吳瓊華、張瀞分、蘇柏興、賴朝國、吳振嘉、李文傑今在市政總質詢聯合關心超巨蛋議題。張廖乃綸提到，水湳經貿園區有國際會展中心、綠美圖、中流中心等重大建設，未來還有超巨蛋，目前興建進度如何？

盧秀燕表示，台灣很多經濟受到關稅等影響，目前兩種東西業績扶搖直上，一個是演唱會經濟，一個是棒球熱，盛況已在台北展現，是一檔難求，現在興建大巨蛋正好，是全台年輕人最期待的。民間都希望繼續蓋大巨蛋，台中要蓋超巨蛋，但市府目前沒錢，很多人在問沒錢能蓋嗎？

台中市長盧秀燕表示，超巨蛋目前正審查可行性評估報告，順利的話，明年秋天前全案確定並簽約，正式宣布興建。（陳淑娥攝）

盧秀燕指出，中央有促參法，由民間自提bot模式推動，目前正審查可行性評估報告，希望年底完成，明年辦完公聽會後再公告3個月，接著徵求投資計畫書，預計民間至少投資4、500億元，順利的話，明年秋天前流全案確定並簽約，宣告超巨蛋正式興建，有信心第二顆大巨蛋落腳台中。

陳政顯表示，超巨蛋光靠市府財力無法負擔，透過公私協力，已有民間企業自提bot，超巨蛋不只是座球場或演唱會藏館，更攸關整區開發，提升台中市甚至中部地區商業區經濟活動。陳政顯說，聽說超巨蛋外觀不是圓形及台北傳統蛋型，是像貝殼外觀，屬於科技型的，他亮出1張照片詢問盧秀燕。

盧秀燕指出，超巨蛋外觀大家都很感興趣，現在建築設計跟過去不一樣，審查過程中要求不要是傳統性，要有科技感、未來性及建築之美，希望蓋的不是功能性藏館，要兼具美建築，具有世界級地標性頂尖建築。

盧秀燕表示，自己看過這張照片，很類似但不能太透露，但自提計畫者是不是未來興建者，這不一定，公聽會辦完會徵求實際投資人，實際投資人有權繼續採用原提案者設計，也有權改變外觀，應該不會是傳統的蛋形，要有更好的設計。

盧秀燕強調，目前周遭國家甚至歐美都在發展藏館，尤其新加坡，不僅運動經濟，還有觀光經濟，複合式帶動經濟，各城市爭相想蓋大巨蛋，台中的動作應該最快，這不僅是台中人最新夢想，也是整個台灣人的最大夢想。

