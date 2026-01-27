台中超巨蛋投資金額近500億 陳淑華憂交通與定位不明 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

備受各界矚目的「台中市運動產業園區民間自行規劃參與新建營運移轉(BOT)案」，歷經縝密規劃與跨局處整合，已完成前期準備作業，正式進入招商公開徵求階段。該案招商公告期間自即日起至4月27日止，預估投資金額高達約500億元，一舉刷新全國體育建設與運動場館園區開發紀錄，成為台灣規模最大、投資金額最高的運動產業BOT案件。市議員陳淑華今（27）日指出，水湳經貿園區內已有許多重大建設，但周邊交通配套不足，且超巨蛋與經貿之間的定義不明，呼籲市府應該說明清楚。

運動局長游志祥表示，該案採民間自行規劃提案BOT模式推動，充分發揮民間投資在效率、彈性與創新整合能力上的優勢，可依市場趨勢與產業需求快速整合資源、加速建設期程，同時有效節省公共建設財政支出，減輕公部門財政負擔。在制度設計上，市府亦同步導入專業治理機制，由公部門邀集都市計畫、建築、交通、財務等領域專家學者共同參與審查與把關，確保公共性、公益性與品質標準兼顧，實現「公私協力、專業共管、公共價值優先」的模式，加速推動進程的同時，確保公共建設品質不打折。

運動局表示，此案園區招商內容核心為建置具備國際賽事規格的多功能室內棒球場館，結合開放式綠地景觀、公園系統與人本動線設計，打造融合自然環境與城市機能的運動地標空間。除室內棒球場館外，園區亦將規劃完善的周邊服務設施體系，包含運動訓練設施、商業服務空間、餐飲休憩、住宿設施、運動科技應用場域及智慧停車與交通接駁系統，使場館不僅服務賽事與活動需求，更成為全年運作的複合型運動生活園區，形成穩定人流與多元營運模式。

陳淑華認為，水湳經貿園區當初定位是以低碳、培育科技人才為主，市府卻將運動產業放置其中，應該說明清楚緣由。且目前重大建設都在水湳，包括綠美圖、會展中心、流行影音中心等，但有不少民眾反映公車不足、停車場不足、顯見周邊交通配套不完善。

陳淑華指出，水湳轉運中心尚未啟用，但能否上快速道路還是未知數，若無法直接銜接國道或快速道路，將來恐怕成為交通瓶頸。

陳淑華說，台中有巨蛋，卻不能打棒球，結果要推運動產業的超巨蛋，現在要招商了，但卻未說明清楚超巨蛋未來定位與目的，市府應好好檢討說明。

