台中超巨蛋計畫曝光 運動局：園區結合商場飯店

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

為推動台中市「酷城市、酷運動」施政理念，台中市政府依促參法採民間自提BOT模式推動「台中市運動產業園區計畫」，申請人呼應台中「世界棒球之都」，以「公園中的多功能棒球園區」為核心設計概念打造台中「超巨蛋」。運動局長游志祥今（16）日表示，盼廣納各界觀點與建言，打造國際地標的運動場館。

游志祥表示，公聽會中就體育、交通及都市計畫等議題進行交流，除針對場館量體與功能配置提出優化方向，並規劃結合研發、教育與展示等多元場域，以帶動運動產業研發與產學合作；同時就用地與量體管制、開放空間等面向提出具體規劃方向，納入可行性評估並作為後續推動的重要依據，同時也融入地方觀點，使整體規畫更貼近在地需求。

運動局說明，此計畫由政府提供土地、民間負責投資興建與營運，基地位於水湳經貿園區創研一用地，申請人提出基地面積約16.35公頃，規劃4萬5000人席位的大型體育與藝文活動場館，提供國內外棒球具國際級賽事標準的比賽場地，呼應台中「世界棒球之都」的美名，也符合市府推動大型室內場館政策，同時於球場內導入附設主題旅館，創造嶄新觀賽體驗。

運動局進一步說，在整體空間與交通規畫構想上，申請人善用基地緊鄰中央公園的區位優勢，將綠意引入場館內部，並藉由強化基地與公園界面設計，打造融合交通機能與開放休憩，且具良好人流導引與疏散機能的連續公共空間。

同時，為強化交通服務量能，將以提高人潮疏散效能為重要策略。舉辦大型活動時，人流可透過人行步道、大型開放空間等導引至周邊轉運接駁據點或大型停車場所，避免大量車流集中進出基地。市府亦將同步規劃場館周邊接駁路線，並配合檢討及調整公車路線與班次，串聯既有捷運綠線、轉運中心及周邊主要幹道，建構更便捷的大眾運輸服務體系，減輕活動期間周邊道路壅塞情形，並回應水湳經貿園區停車與交通需求。

運動局指出，秉持促參精神，此案匯聚民間創新能量，以園區形式布局，結合商場、飯店及停車設施等複合機能，打造兼具棒球賽事、展演與休閒消費的城市新地標。並以體育、商業、觀光、創研為發展主軸，打造象徵前瞻競爭力的現代巨蛋，全面提升台中棒球運動產業發展前景。

