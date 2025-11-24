台中超巨蛋選址惹議 民進黨民代：別讓盧秀燕變第二個柯文哲

台中市「超巨蛋」選址水湳，民進黨議員江肇國、張家銨在市議會市政總質詢時質疑，都發局黑箱作業。（江肇國提供）

台中市「超巨蛋」選址水湳「創研一」基地，民進黨市議員江肇國、張家銨在市議會市政總質詢時質疑，創研一原規畫為創意產業及企業總部，市府擬改建超巨蛋卻未提出主計畫變更案，「都發局長，你不要讓盧秀燕市長變成第二個柯文哲！」市府都發局回應，超巨蛋屬「運動產業園區BOT案」，依法辦理都市計畫細部變更。

張家銨質詢表示，「創研一」原規畫進駐創意、產業及企業總部，打造校園機能產業研發跟大專校園專區，市府要蓋超巨蛋推出都市計畫細部計畫變更案，並沒提出主計畫變更案，企圖規避中央內政部審查；張家銨則追問都發局代理局長李正偉要繼續黑箱下去嗎？「不要讓盧秀燕市長變成第二個柯文哲喔！」

廣告 廣告

江肇國則批評，16.35公頃土地原本可吸引輝達總部，現有3.67公頃被規畫為停車場，市值逾150億元，「都市計畫濫用都會土地，太離譜。」

市府都發局回應，超巨蛋為「運動產業園區BOT案」，考量周邊土地利用、交通與停車需求，依法辦理都市計畫細部變更，土地用途仍涵蓋文化、休閒、運動、會展及創新研發。都發局強調，創研一將結合周邊學校與研發資源，打造運動科技與新創孵化基地，帶動區域運動經濟與產業鏈發展。

此外，市府已依程序公開展覽案內容，自8月20日起展覽30日，並於9月1日辦理公開說明會，廣徵意見，作為都市計畫委員會審議參考。市府強調，變更程序合法，並兼顧原創研一創新研發定位與超巨蛋建設需求，希望兼顧運動設施與區域發展效益。

【看原文連結】