台中超巨蛋 採民間自提BOT

台中市國民黨市議員張廖乃綸、陳政顯、吳瓊華、張?分、李文傑十九日進行聯合市政總質，關心超巨蛋的規劃期程，對此，市長盧秀燕表示，面對演唱會經濟與棒球熱潮快速升溫，台灣僅有一座大巨蛋已遠遠不足，因此台中推動超巨蛋的時機正好，市府計畫採取民間自提BOT模式興建，並加速審查可行性報告，盼於明年秋季前完成最優投資人甄審程序並簽訂建設契約，打造台灣第二座、同時具備國際水準與地標性的世界級超巨蛋。不只是體育或演唱會場館，更將結合購物、餐飲、旅館與娛樂，帶動台中整體經濟。

市長盧秀燕力推超巨蛋，目前在民間自提計畫階段，陳政顯議員爆料，聽說送入的草案設計，超巨蛋外觀又像貝殼、又像葉子，非常具備科技感。（見圖）

市長盧秀燕回應，市府的確要求不能只是功能性場館，必須兼具建築美感，因此第一階段的提案的確不是傳統的蛋型。

盧秀燕說台中超巨蛋將落腳於水湳經貿園區創研一用地，預計容納三萬人以上，不僅可以舉辦大型演唱會與棒球賽，還要結合商場、購物中心、旅宿設施等等；超巨蛋採取BOT興建，市府零出資，目前正在民間自提計畫階段，預計明年辦公聽會，二○三○年前完工啟用。