台中超扯搶案！富商在家遭「入室搶劫600萬」…還被餵藥燒炭險滅口

記者吳泊萱／台中報導

台中發生離譜搶案，一名富商遭2搶匪入室搶劫，還差點被加工輕生。（示意圖／翻攝pixabay）

台中市西屯區發生離譜搶劫殺人案！去年6月，嫌犯謝男與胡男盯上一名住在西屯區的廖姓富商，趁對方大門沒關闖入屋內，持刀控制廖男後，洗劫屋內大量財物。可惡的是，二人奪財後還打算滅口，強迫廖男喝下摻藥的飲料，趁對方昏睡時，在屋內燒炭營造輕生假象，幸好廖男機警提前開窗保住一命。全案近日偵結，檢方依殺人未遂罪起訴二人，其中胡男逃亡通緝中。

檢警調查，謝男及胡男得知廖姓富商的家裡有巨額財物後心生歹念，去年6月2日凌晨，闖入廖男住家，持刀威脅廖男進入廁所並以繩索綑綁，接著大肆搜刮屋內財物，拿走港幣68萬元、韓幣4000萬元、台幣約4萬元及各國外幣數千元不等，以及Dior後背包、LV外套、手提包、勞力士手錶等精品。

接著二人又持刀逼迫廖男交出提款卡及密碼，由謝男開著廖男的車持卡外出提款，總共盜領244萬元後，再由胡男持搶來的外幣至彰化員林兌換台幣，二人一共得手約600萬台幣。

可惡的是，二人奪財後擔心惡行曝光，竟還想殺人滅口，先是強迫已被控制1天的廖男喝下摻有藥物的飲料，趁廖男昏睡之際，在屋內燒炭，想營造廖男輕生假象。結果廖男命大，隔日自行清醒，但謝、胡二人發現廖男沒死，竟持續添加木炭，幸好廖男已偷偷開窗並趁機報案，稱「在家裡被綁架，對方有刀、槍，需警盡快到場協助」。

謝男及胡男發現警方到場後各自逃逸，並約定在彰化溪湖果菜市場會合，最終胡男將搶來的50萬分給謝男做為報酬，雙方各自逃亡。事後檢警循線追查逮捕謝男，謝男只坦承強盜，否認殺人未遂，辯稱是受胡男指示買木炭。

但檢方調閱廖男帳戶明細，確認事發當天帳戶有頻繁提領紀錄，且每次均為10萬至15萬元，加上監視器拍下提領人是謝男。另外，廖男體內也被驗出疑似化學中毒，且鼻內有黑色物質殘留，屋內則有燃燒過的炭盆。

檢察官認定謝男犯罪事實明確，全案偵結後依加重強盜、殺人未遂及偽造文書等罪嫌起訴；另外胡男則因逃亡，正在通緝中。

