台中超狂小開！租超跑頻違規害車牌遭扣 判賠車商353萬

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台中一名男子日前租賃市價逾600萬元的保時捷代步，卻因短短1個多月內多次國道超速，導致車輛遭吊扣牌照1年，最終被法院判賠車商逾353萬元。

台中日前發生小開租TaycanGTS超跑，開1個多月就瘋狂超速結果被扣牌。 （圖／翻攝保時捷官網）

判決指出，陳姓男子於2024年11月底，向一家進口車商承租1輛保時捷Taycan GTS高性能電動跑車，雙方簽訂租賃契約，約定每月租金為29萬4200元。未料，陳男取得車輛後，接連發生交通違規情形。

資料顯示，陳男分別於2024年12月1日、12月25日，以及2025年1月15日駕駛該車行經國道時，因嚴重超速遭警方舉發。由於違規次數累積已達法定標準，台北市交通事件裁決所隨後作出處分，裁定自2025年2月5日起至2026年2月4日止，吊扣該車牌照1年。

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車商指出，車輛遭吊牌後，不僅無法合法上路，也失去對外出租營利的功能，對公司造成相當大的經濟損失。因此，依據雙方租賃契約內容，向陳男提起民事訴訟，請求賠償吊牌期間的租金損失。

車商主張，契約已明訂，若承租人因個人違規行為，導致車輛遭吊扣牌照，應負擔吊牌期間相當於租金的損害賠償責任。依照每月29萬4200元計算，1年損失共計353萬400元，因此請求法院判令陳男全額賠償。

案件審理期間，陳男雖經法院依法通知，卻未到庭說明，也未提出任何書面答辯或相關證據。法官因此認定，其對車商所主張的事實並未加以爭執。

台中地院審酌車商提出的租賃契約、超速舉發紀錄，以及吊扣牌照執行等相關文件後，認為車商請求與契約約定相符，且損害事實明確，因此判決陳男應賠償353萬400元，全案仍可提起上訴。

法界人士指出，民眾租用高價車輛時，除應遵守交通法規外，也應仔細閱讀契約內容。若因個人違規導致車輛遭受吊牌、扣牌等行政處分，承租人仍可能須負擔後續營業損失賠償責任，切勿因一時貪快而付出高昂代價。

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