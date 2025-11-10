台中超狂素人毆打保全遭判拘役45天！上訴遭駁回定讞

曾參選台中市長、被網友稱為「超狂素人」的陳美妃，再度因暴力事件登上新聞版面。根據台中高等分院最新判決，陳美妃因去年與社區保全發生肢體衝突，遭判處拘役45天確定。

事件發生於2023年5月31日晚間9點多，地點在陳美妃居住的社區管理中心。根據法院判決書記載，陳美妃與鄭姓保全在管理中心櫃臺前，因社區外送餐點的擺放位置問題發生口角。原本只是言語衝突，隨後迅速升級為肢體暴力。

衝突過程中，鄭姓保全首先拿起藤椅追打陳美妃，陳美妃隨即拿起雨傘進行回擊。鄭男接著用腳踢向陳美妃，雙方隨後發生激烈的拉扯與扭打。這場衝突造成雙方不同程度的傷害。

廣告 廣告

根據醫療診斷證明，陳美妃在衝突中雙手臂出現瘀傷。鄭姓保全的傷勢則更為嚴重，包括頭部外傷併發腦震盪、左側眼周圍區域挫傷、鼻子受傷，以及左前臂多處擦挫傷。雙方事後互相提告傷害罪。

台中地方法院審理後，認定雙方均有傷害他人身體的犯行，分別判處陳美妃拘役45天、鄭姓保全拘役35天，均得易科罰金。鄭姓保全接受判決未提起上訴，陳美妃則不服判決提起上訴。

陳美妃在上訴中否認犯行，但台中高等分院審理後認為，本案事證明確，原審判決的認事用法並無違誤。法院指出，原審的量刑未逾越法定範圍，也沒有明顯過重而違背比例原則或公平正義的情形，量刑應屬適當。

台中高分院在判決書中明確表示，被告陳美妃的上訴否認犯行為無理由，應予駁回。法院維持原審判決，陳美妃仍被判處拘役45天，並諭知易科罰金的折算標準。此判決為終審判決，全案確定。

這起事件再次引發外界對陳美妃的關注。陳美妃在2022年以無黨籍身分參選台中市長，因其特殊的參選風格被網友稱為「超狂素人」。如今因暴力事件被判刑確定，為其政治生涯增添爭議色彩。

廣告 廣告

值得注意的是，這起衝突的起因僅是外送餐點擺放位置的爭議，卻演變成雙方肢體衝突，最終都必須承擔刑事責任。法院的判決提醒民眾，在日常生活中遇到爭議時，應以理性溝通解決問題，避免訴諸暴力而觸犯法律。

更多品觀點報導

苗栗街頭5人大混戰！父掏「麵包刀」護子對峙

桃園客運爆司機怒揍學生「鼻血狂流」全武行畫面曝

