台中跟進營養午餐免費 藍委喊推《營養午餐專法》

國民黨籍台中立委羅廷瑋。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安日前宣布推動學童營養午餐免費後，台中市長盧秀燕今（8日）宣布跟進，預計從115學年度起，台中市公立小學、公立國中實施免費營養午餐。台中立委羅廷瑋也表示，許多家長更在意的是免費之後的營養午餐品質，他希望台中市政府將營養午餐品質提升一併納入整體規劃中，在立法院，他也會持續推動《營養午餐專法》，並持續與教育部溝通協調。

盧秀燕今天上午宣布，從115學年度開始，台中市公立小學、公立國中實施免費營養午餐，預計有21.4萬名學生受惠，以一餐60元到70元計算，預計每年增加的教育預算高達25到30億元，預計3月向市議會提出追加預算，拜託到時候議員大力支持，下學年度開始就能順利執行。

羅廷瑋表示，台中並不是從零開始，今年開始台中也有《班班有鮮乳》，台中市政府目前每年約投入 14 億元在營養午餐補助上，協助學校提升供餐品質，在這樣的基礎上，若進一步檢視整體資源配置，再增加約16億元的投入，就能讓台中市的國中小學生，每天在學校都能免費享用一餐健康、安心的午餐。

羅廷瑋表示，許多家長關心的不只是免不免費，更在意的是免費之後，營養午餐的品質能不能被好好守住；也有不少家長期待，政策在減輕家庭負擔的同時，能把資源真正用在更好的食材與更穩定的供餐品質上。但他認為，免費與品質，從來不該是二選一。推動免費營養午餐的目的，本來就是希望孩子吃得健康、吃得安心，也吃得好，他想台中有能力也有條件，在既有基礎上把這件事做得更完整。

羅廷瑋表示，在立法院，他會持續努力推動《營養午餐專法》，並持續與教育部溝通協調，爭取中央資源，目前全國有11縣市推行此政策，中央也應該重視。如果能同時做到在學校吃得營養健康，也不用擔心費用，不只孩子受惠，也能讓更多弱勢家庭，在生活中獲得實質的支持與喘息空間。

