台中跨年交通懶人包 捷運接駁、公車、交管

▲台中跨年交通懶人包 捷運接駁、公車延班、交管

[NOWnews今日新聞] 備受期待的「2026跨年晚會」將於12月31日晚間在水湳中央公園盛大舉行，邀請蕭敬騰、動力火車、告五人等超強卡司輪番獻唱。台中市政府交通局預期將湧入大量人潮，特別規劃「捷運轉乘接駁」、「公車加密延班」及「即時交通資訊網」三大疏運策略，確保民眾快樂跨年、平安回家。

交通局長葉昭甫表示，12月31日下午17時30起，將於台中捷運市府站及松竹站設置2條免費接駁車路線，採10至15分鐘坐滿即發車方式，直達水湳中央公園會場，建議民眾多加利用捷運轉乘接駁車，是前往跨年晚會最便利且有效率的交通方式。

廣告 廣告

除接駁服務外，交通局也協調市區公車業者配合疏運需求，加開班次並延後收班，共計9條公車路線，歡迎民眾多加利用，另因應市區公車行經跨年晚會管制路段，部分公車站將取消停靠，受影響路線包括675路、綠4 (含延)及555路等，詳細班次及站點異動資訊，可至台中公車即時動態資訊或台中公車APP查詢。台中捷運營運時間將延長至翌日凌晨2時，增加夜間返程運能，滿足民眾搭乘需求，西屯區甘肅路並規劃人行專用通道，提升行人通行安全。

▲2026跨年晚會捷運至會場步行資訊(圖／交通局提供2025.12.29)

葉昭甫說，會場周邊道路將實施分階段交通管制，第一階段配合轉播設備架設及撤收，自12月30日上午8時至1月1日上午6時，封閉中科路（敦化路至大鵬路）；第二階段自12月31日上午8時至1月1日凌晨2時，封閉煙火施放區並全面管制會場周邊主要道路，包括凱旋路、敦化路及大鵬路等路段，請民眾提前改道，並多加利用大眾運輸工具。

交通局指出，為分散車流，於會場南北側規劃10處停車場，提供汽、機車停放服務，來自國道1號及台74線方向的民眾，建議停放於經貿6、經貿8、中央公園北側停車場、台中綠美圖停車場及台中國際會展中心停車場；由市區出發的民眾，可利用創研22、創研26停車場及中央公園停車場，考量機車停車需求較大，增設創研21及公51周邊大客車區域，作為臨時機車停車場，籲請依指示停放於指定區域，共同維護活動期間交通秩序與行車安全。

2026台中跨年晚會邀請蕭敬騰、動力火車、盧廣仲、告五人等多組人氣卡司輪番演出，民眾可事先搜尋「台中跨年即時交通網」或掃描QR-code，即可查詢停車場剩餘車位、即時路況影像，整合捷運沿線停車資訊，並使用智慧導航功能節省找車位時間。若出發前發現會場周邊停車場已滿，建議將車輛停放於捷運沿線停車場，轉乘捷運或接駁車前往會場。

交通局提醒，為維護活動空域安全，中央公園部分空域自12月31日下午3時至2026年1月1日凌晨2時禁止遙控無人機活動，呼籲相關玩家遵守規定；YouBike站點「經貿五僑大八街口」、「觸覺體驗區(經貿五路)」、「自我體驗區(僑大八街)」、「敦化凱旋路口」、「逢甲大學體育館」及「中央公園(遊客服務中心)」將暫停營運，相關資訊可查詢微笑單車官方網站。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

暖心及時雨 賴順仁攜手翔愛協會捐200萬助弱勢生

學測祈福 明道中學備科學麵 寓意錄取...

神岡9條路大翻新 立委、議員爭取農曆年前完工