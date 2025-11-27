台中跨年全A咖 蕭敬騰陪倒數

台中跨年夜卡司，麋先生、動力火車齊聚。

記者戴淑芳∕台北報導

告五人開場、老蕭壓軸、動力火車迎新，2026台中最強跨年夜卡司全A咖還有麋先生、TRASH含金量破表。

已經連續5年奪下跨年晚會網路流量冠軍的台中水湳跨年晚會，今年打出「全A咖」重量級卡司，除已宣布金曲歌王蕭敬騰倒數壓軸，27日再揭曉告五人開場，金曲樂團麋先生、TRASH接力，進入2026後由動力火車首唱，堪稱全台「含金量」最高的跨年晚會。

關於跨年趕場，麋先生今年將在台中及台南兩地演出，他們幽默表示除了各自的樂器是靈魂本體之外，「團員本人」更是必備核心要件，「只要麋先生五人到齊，就沒什麼大不了的事情」。

動力火車老神在在：「今年一樣唱兩場，不會太趕，但距離不算近，所以還是會請團隊注意一下時間，安全最重要。」