台中跨年全A咖 蕭敬騰、動力火車、告五人

▲2026台中跨年公布第二波卡司「告五人」

[NOWnews今日新聞] 連續 5 年勇奪全台跨年晚會網路流量冠軍的「台中最強跨年夜」，今年將在水湳中央公園震撼登場！繼首波公布金曲歌王蕭敬騰參戰後，台中市政府新聞局長欒治誼今（27）日正式揭曉第二波「核彈級」卡司，宣告今年將打造全台「含金量最高」的跨年盛會。

金曲天團接力賽 告五人開場、動力火車壓軸 延續「全台最強」氣勢，新聞局公布第二波豪華陣容：將由人氣爆棚的「告五人」擔任開場嘉賓，率先點燃現場熱度；緊接著由金曲樂團「麋先生」與搖滾勁旅「TRASH」接力登場，展現台中跨年的搖滾魅力。而備受期待的跨後壓軸，則交由國寶級天團「動力火車」熱血開唱，陪伴數十萬歌迷迎接 2026 年的第一道曙光。

欒治誼局長表示，台中水湳中央公園擁有全台最大戶外展演空間，去年跨年夜創下 48.7 萬人湧入的驚人紀錄。今年集結金曲、金馬話題音樂人，不僅卡司含金量破表，更證明台中已成為大型演唱會的首選城市，歡迎全國民眾一起來感受獨特的城市魅力。

含金量最高！TRASH 羨慕告五人入圍金馬 動力火車再奪金曲最難忘 今年的表演陣容話題十足，告五人日前首度入圍金馬獎並風光出席典禮，讓好友 TRASH 相當羨慕，喊話，「希望我們也能有機會以音樂為電影服務。」動力火車則幽默自嘲，透露兩年前曾以電影「老狐狸」主題曲入圍金馬，「但當時沒得獎，可能沒人發現我們入圍過。」不過今年 6 月他們暌違 20 年再奪金曲獎最佳演唱組合，兩人感性表示，這應該是今年最難忘的事。

跨年趕場大作戰麋先生，五人到齊就無敵 面對跨年夜緊湊的趕場行程，藝人們也各有妙招。今年將奔波台中、台南兩地的麋先生笑稱，除了樂器是本體，「團員本人」更是核心，「只要五人到齊，就沒什麼大不了！」告五人則透露會自備糧食充飢，確保演出體力；老神在在的動力火車則表示，雖然距離不近，但會請團隊留意時間，強調「安全最重要」。

展望 2026 許願「戒拖延、多運動」 迎接嶄新的一年，藝人們也許下新年願望。顏志琳與告五人都希望能「多運動、少追劇」，保持身體健康；麋先生則發下豪語，2026 年最想完成新專輯，希望能戒掉「拖延症」與「龜毛」的壞習慣，讓新作品順利問世。

