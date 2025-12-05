台中跨年動力火車、TRASH、麋先生熱唱！嘉義跨年頌樂壓軸、雲林跨年預告神祕韓團？南投清境、麗寶跨年…活動卡司、時間地點、轉播、煙火一次看

2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，「台中最強跨年夜」將在台中水湳中央公園登場，卡司包括蕭敬騰、告五人、麋先生、TRASH、動力火車…等。麗寶樂園每年除了有華麗的煙火秀，演出藝人也相當亮眼，首播卡司公開金曲樂團「宇宙人」、潮流唱作人「Marz23」，以及人氣樂團「美秀集團」擔任壓軸，三組卡司要陪伴民眾一起熱情迎接2026！雲林跨年首波卡司包括羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛，並預告將邀請韓星登台！南投清境、劍湖山…等跨年晚會資訊尚未公布，更多中部地區跨年活動將持續更新，期待更多明星藝人陪伴中部民眾一起跨年吧！

2026台中麗寶跨年｜2026包你發 麗寶跨年演唱會

2026麗寶跨年首波卡司，美秀集團、宇宙人。（圖／三立）

2026年麗寶樂園跨年晚會《2026包你發 麗寶跨年演唱會》由三立電視主辦，11/10公布首波卡司，包括金曲樂團「宇宙人」、人氣樂團「美秀集團」，以及潮流唱作人「Marz23」接力開唱，陪伴逾十萬名遊客迎接2026！特別的是，宇宙人與Marz23都將在年底攻上小巨蛋，屆時能否看到濃縮版精華登上跨年舞台，也令大家期待！

時間：2025/12/31（三）待公布

地點：待公布

主持人：待公布

藝人卡司：宇宙人、美秀集團（壓軸）、MARZ 23…陸續公布中

直播 / 轉播：三立

2026雲林跨年｜電光跨年✧點亮未來

▲雲林縣跨年晚會請到羅志祥、周湯豪、艾怡良。（圖／雲林縣政府提供）

雲林今年跨年晚會《電光跨年✧點亮未來》確定在雲林田徑場舉辦，近日公布首波卡司，包括「亞洲舞王」羅志祥、「靈魂歌后」艾怡良、周湯豪、舞思愛等，此外也預告將有「獨家韓流」登入雲林相約倒數，引起網友推測究竟會是哪一組韓團藝人！此外今年雲林跨年將安排半環場弧形煙火點亮夜空，有音樂有煙火，要陪伴雲林鄉親一起迎接2026！

時間：2025/12/31（三）18:00～00:30

地點：雲林縣立田徑場

主持人：待公布

藝人卡司：羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛

直播 / 轉播：八大綜合台 獨家轉播

2026台中跨年｜「台中最強跨年夜」

2026台中跨年「台中最強跨年夜」卡司。（圖／台中市政府官網）

2026台中跨年晚會「台中最強跨年夜」將在水湳中央公園登場，繼公開首波卡司金曲歌王蕭敬騰之後，第二波卡司揭曉，包括告五人震撼開場，金曲樂團麋先生、TRASH接力登場，進入2026再由動力火車熱血開唱。集結金曲、金馬話題音樂人，更凸顯台中作為大型演唱會城市的能量與魅力。

時間：2025/12/31（三）18:00～01:00

地點：水湳中央公園

主持人：待公布

藝人卡司：蕭敬騰、告五人、麋先生、TRASH、動力火車…

直播 / 轉播：

(1) 電視轉播：三立都會台、台視主頻、TBC台中資訊台、高點綜合台

(2) 網路平台：台灣大哥大MyVideo

2026嘉義跨年｜迎接2026 全嘉藝起來跨年晚會

嘉義跨年「迎接2026 全嘉藝起來跨年晚會」卡司。（圖／嘉義+1 We Chiayi 臉書）

嘉義跨年晚會「迎接2026 全嘉藝起來跨年晚會」將於 12/31 下午5點30分在嘉義市政府北棟大樓預定地盛大舉辦。夢幻卡司包括亞洲天王羅志祥震撼開場，還有金曲歌王許富凱、實力影后與金曲入圍歌手林美秀、金曲最佳演唱組合Crispy 脆樂團、男團ARKis與人氣團體F.F.O也將帶來熱力舞台；韓星頌樂將在倒數前登台，金曲歌王蕭煌奇則會在倒數後與市民同歡，為市民帶來最具能量的跨年夜！

時間：2025/12/31（三）17:30

地點：嘉義市政府北棟大樓預定地

主持人：瑪麗、蔡昌憲

藝人卡司：MAMAMOO 頌樂、蕭煌奇、羅志祥、林美秀、許富凱、Crispy 脆樂團、ARKiS、F.F.O、守夜人、馬念先、鄒序、莊蕎嫣、廖士賢、王彙筑

直播 / 轉播：待公布

2026南投跨年｜待公布

時間：2025/12/31（三）待公布

地點：待公布

主持人：待公布

藝人卡司：待公布

直播 / 轉播：待公布

