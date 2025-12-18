台中跨年卡司公布 蕭敬騰睽違5年獨家開唱

台中跨年晚會卡司正式公布！台中市府宣布「2026台中最強跨年夜」將在水湳中央公園登場，獨家邀請金曲歌王蕭敬騰領軍，16組藝人輪番開唱，陪民眾迎接新年。

圖／TVBS

由新生代人氣女團babyMINT，帶來充滿青春氣息的唱跳演出，替即將到來的跨年演唱會提前暖場。

台中市政府18日舉辦「2026台中最強跨年夜」記者會，宣布跨年晚會將在水湳中央公園登場，並同步揭曉今年的演出卡司。

新聞局長欒治誼：「新聞局每年都把跨年演唱會辦得更好，當然今年2026我們的卡司，絕對不會讓大家失望，我們獨家邀請到了歌王蕭敬騰老蕭來。」

新聞局長表示，今年跨年晚會將由金曲歌王蕭敬騰領軍，集結三金滿貫歌王盧廣仲、天團動力火車、告五人等，共16組重量級藝人輪番開唱；倒數時刻，還將施放180秒煙火秀，陪伴民眾迎接新年。

交通局長葉昭甫：「捷運我們基本上會服務到凌晨兩點，因為我們擔心有些民眾想要步行少一點，所以我們有安排兩條接駁線。」

台中市府預估跨年夜將湧入大量人潮，也提前公布周邊交通管制措施。交通局呼籲民眾多加利用捷運與接駁車，在歡度跨年之餘，不用塞在車陣也能順利返家。

