台中跨年卡司曝光！告五人、動力火車全來了 蕭敬騰壓軸陪倒數

告五人今年將於台中跨年晚會開場獻唱。（圖／三立提供）





台中水湳跨年晚會今年打出「全A咖」重量級卡司，除已宣佈金曲歌王蕭敬騰倒數壓軸，「2026台中最強跨年夜」今（27日）再揭曉告五人開場，金曲樂團麋先生、TRASH接力，進入2026後由動力火車首唱，堪稱全台「含金量」最高的跨年晚會。

告五人今年首度入圍金馬獎，上週風光出席典禮，令TRASH相當羨慕：「希望我們也能夠有機會以音樂為電影服務。」動力火車笑說：「其實我們兩年前也有入圍過金馬獎，是《老狐狸》的主題曲〈鳥仔〉角逐最佳原創電影歌曲；但沒有得到獎，所以可能沒人發現我們入圍過。」

麋先生今年將在台中及台南兩地跨年晚會演出。（圖／三立提供）

關於跨年趕場，麋先生今年將在台中及台南兩地演出，他們幽默表示除了各自的樂器是靈魂本體之外，「團員本人」更是必備核心要件，「只要麋先生五人到齊，就沒什麼大不了的事情」；告五人透露因為要趕場，比較不方便吃晚餐，所以會帶一些食物充飢，因為有體力才能有好的演出。動力火車老神在在：「今年一樣唱兩場，不會太趕，但距離不算近，所以還是會請團隊注意一下時間，安全最重要。」

同樣也是唱兩場的TRASH必帶小物是暖暖包：「因為跨年都很冷，要讓自己不被凍僵了。」TRASH結束兩場演出後，主唱MARZ23要到麗寶樂園擔任2026年首秀，頤原表示要回家陪老婆跟貓咪，魁剛回台北跟朋友溫馨聚會，博文說：「我要回家看MARZ23新年直播！」

TRASH分享跨年必備小物是暖暖包。（圖／三立提供）

每年跨年都是歌手最忙的時候，動力火車幾乎已經忘記上次沒唱跨年活動是什麼時候了，顏志琳想了很久，想起多年前有次跨年夜放假，當晚他開車帶著家人到台北看101煙火，一起倒數迎新年。麋先生說：「如果剛好沒有演出，我們會從嗜愛動物變成室內動物，因為跨年夜通常會很冷，沒有工作時最想做的事，就是待在暖暖的被窩裡，把自己包成一團，好好休息、好好充電，讓身心都準備好迎接下一年的全新挑戰。」TRASH則表示沒唱跨年的話會想要家人在一起：「畢竟大部分跨年的時候都不在他們身邊，能夠跟家人迎接新的一年是很難得的。」

動力火車將於台中跨年進入2026後首唱。（圖／三立提供）

迎接2026，動力火車說：「新的一年，一樣是希望身體越來越健康，然後有新的作品。最想戒除的壞習慣，顏志琳希望自己減少追劇時間。」告五人表示要提醒自己多運動，不要經常發懶躺在沙發上，也希望2026年的巡迴能順利完成，跟各地的歌迷與哈瓜連線！開心度過演唱會的每分每秒。」麋先生說：「2026最想完成的，是我們的新專輯。最想戒掉的壞習慣，就是所有『會讓新專輯再延後一點點』的小毛病。不管是拖延、龜毛，還是突然靈感大爆走又把整首推翻，通通都希望能戒掉，讓 2026 更順一點。」



