台中跨年卡司第二波曝光 告五人、動力火車、糜先生、TRASH都來了

2026年即將到來，跨年夜也成為討論話題。台中市的跨年晚會，今年打出「全A咖」重量級卡司，第一波已經宣布金曲歌王蕭敬騰倒數壓軸，「2026台中最強跨年夜」今再揭曉第二波卡司，包括告五人開場，金曲樂團麋先生、TRASH接力，進入2026後由動力火車首唱，堪稱全台「含金量」最高的跨年晚會。

「台中跨年夜」將在水湳中央公園登場，麋先生今年將在台中及台南兩地演出，跨年夜得趕場，他們幽默說，除了各自的樂器是靈魂本體之外，「團員本人」更是必備核心要件，「只要麋先生五人到齊，就沒什麼大不了的事情」。

另外，跨年趕場很有經驗的告五人分享，跨年夜不方便吃晚餐，所以會帶一些食物充飢，因為有體力才能有好的演出；跨年晚會常客動力火車也老神在在說，「今年一樣唱兩場，不會太趕，但距離不算近，所以還是會請團隊注意一下時間，安全最重要。」

另外TRASH則羨慕告五人說，「希望我們也能夠有機會以音樂為電影服務。」動力火車也笑說，「其實我們兩年前也有入圍過金馬獎，是老狐狸的主題曲『鳥仔』角逐最佳原創電影歌曲，但沒得到獎，所以可能沒人發現我們入圍過。」但動力火車6月拿下第二座金曲獎最佳演唱組合，他們說，「相隔20年，再拿到金曲獎，應該是今年最難忘的事」。

跨年夜都是歌手最忙的時候，顏志琳回憶，想起多年前有次跨年夜放假，當晚他開車帶著家人到台北看101煙火，一起倒數迎新年；麋先生也分享，如果剛好沒有演出，因為跨年夜通常會很冷，沒有工作時最想做的事，就是待在暖暖的被窩裡，把自己包成一團，好好休息、充電，讓身心都準備好迎接下一年的全新挑戰；TRASH也說，沒唱跨年的話會想要家人在一起，能夠跟家人迎接新的一年是很難得的。

