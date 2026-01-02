台中跨年名場面！她快嘴絕技8萬人推爆 驚喜回應了

蔡尚樺快嘴唸贊助商「絕技」被讚爆。（圖／翻攝自蔡尚樺IG）





全台跨年晚會結束後，在社群上掀起討論，其中由張惠妹領軍的台東跨年更是被推爆。除此之外，台中跨年晚會主持人蔡尚樺，因為快嘴唸贊助商的「絕技」影片曝光，意外被網友讚翻，她本人也驚喜發聲。

蔡尚樺在跨年晚會唸贊助商名單，不僅語速快還清晰，網友將片段上傳後，直言「這不是直播嗎？怎麼變快轉」，更有8.2萬人按讚。對此，蔡尚樺則表示，「第六次主持台中跨年，沒想到我念贊助商的五倍速快嘴絕技，在脆上意外受到大家肯定，相信金主爸爸們不會生氣氣。」

廣告 廣告

在 Threads 查看

蔡尚樺更幽默許願，希望今年能有歌手一起合作Rap單曲，「明年跨年我會再接再厲」。她也不忘感謝搭檔及團隊，「今年的女團風造型我真的好喜歡」，不過自己「不爭氣」而胖了3公斤，因此新年第一天的首要任務就是啟動減肥計劃。



【更多東森娛樂報導】

●李洋抱病力挺王齊麟婚禮！曾國城獻祝福：天龍地虎的組合

●陳詩媛婚禮揭曉寶寶性別！突曝「聽損基因遺傳」喜餅藏洋蔥

●曹西平為何不收養乾兒子？律師揭「很多人做不到」關鍵

