台中跨年夜吸30萬人 中捷單日運量衝破7.5萬人次創新高

台中最強跨年夜吸引逾30萬人次，台中捷運昨日全線總運量高達7萬5446人次，創下通車以來新高。（圖／台中捷運公司）

台中最強跨年夜吸引逾30萬人次，台中捷運疏運任務也繳出亮麗成績單，昨日全線總運量高達7萬5446人次，創下通車以來新高。交通局則動員逾百輛接駁車，當晚共計出動逾200班次，成功將大量人潮快速疏運至各大交通節點，周邊車流於凌晨1時30分順利恢復。

中捷公司說明，跨年夜全面啟動疏運機制，延長營運時間至翌日凌晨2時，共發車351班次，包括員工、清潔、保全、志工、捷警及廠商總計動員276人共同投入疏運工作。

中捷公司指出，昨日全線總運量高達7萬5446人次，創下通車以來新高。12月全月運量167萬2501人次、日均運量5萬3952人次，平日與假日日均運量分別為5萬4077人次及5萬3645人次，四項運量指標同步刷新最高紀錄，顯示捷運已成為市民通勤及休閒移動的重要選擇。

在多場活動同步帶動下，不僅跨年當日捷運全線運量創下新高紀錄，也帶動12月總運量攀升。中捷公司指出，全線更有16個車站月運量同樣創下佳績，其中，市政府站月運量突破21萬人次，高鐵台中站更達29萬人次。

台中最強跨年夜吸引逾30萬人次，交通局動員逾百輛接駁車，當晚共計出動逾200班次，成功將大量人潮快速疏運至各大交通節點。（圖／台中市府）

另交通局多元宣導推廣「搭捷運＋接駁車最方便」發揮實效，跨年人潮快速疏運，周邊車流於凌晨1時30分順利恢復。據交通局統計，晚會期間捷運文心櫻花站及文華高中站進出站每小時超過千人次，顯示「甘肅路行人通廊」模式奏效，民眾自捷運站下車後，步行約20分鐘即抵達會場。

交通局長葉昭甫指出，交通局動員逾百輛接駁車，結合歷年經驗，提前掌握各路線人潮，彈性調度維持穩定發車頻率，確保「坐滿即發車」，活動期間特別於河南路設置接駁車專用道，運用調撥車道與一般車流分流，當晚共計出動逾200班次，成功將大量人潮快速疏運至各大交通節點。

