鏡週刊Mirror Media

台中跨年夜安檢升級！11項違禁品出爐 第1點「不要帶槍」

李昶毅
台中跨年將登場，警方嚴加戒備。（翻攝盧秀燕臉書）
台中跨年將登場,警方嚴加戒備。(翻攝盧秀燕臉書)

台中市跨年夜今（31日）晚將盛大登場，這次特別強調行李箱、登機箱等都不能帶入場，並要進行安檢查驗，確保跨年安全無虞。值得一提的是，市府公告的違禁品中，第一項就是「槍枝」，意外掀起討論。

台中維安升級 警方戒備

台中跨年夜違禁品，第一項就是「不要帶槍」掀起討論。（翻攝盧秀燕臉書）
台中跨年夜違禁品，第一項就是「不要帶槍」掀起討論。（翻攝盧秀燕臉書）

張文1219攻擊事件發生後，跨年將是台中最大的一場活動，市府不敢大意，提前升級維安層級，並規劃緊急應變的細胞簡訊機制，確保民眾安全。

今台中跨年夜將於水湳中央公園登場，18點暖場後19時正式開場，市長盧秀燕也發文統整相關交通建議路線如下：

  • 捷運市政府站、松竹站，可轉乘接駁車直達會場

  • 捷運文心櫻花站、文華高中站，散步就能抵達水湳中央公園

盧秀燕提醒，為確保大家安全，包含行李箱、登機箱、無人機、發光氣球等違禁物品，都不能攜帶，入場時也請配合安檢與必要查驗。

市府公告違禁品

  1. 槍枝（含模擬槍、玩具槍）、彈藥、刀械、爆裂物等危險物品

  2. 劇毒、腐蝕性、放射性等化學危險物品

  3. 毒品、有害生物製劑、傳染原體等危險物質。

  4. 燃油、瓦斯、酒精、鞭炮、壓力噴罐等易燃易爆物品

  5. 不明用途之粉末或液態物。

  6. 玻璃瓶等易碎物品,以及剪刀、飛鏢等尖銳物。

  7. 棍棒、長柄物等可能造成人身傷害之物品

  8. 任何可投擲、發射或具噴射功能之物品

  9. 遙控無人機（含無線遙控玩具）等可能干擾活動或造成危害物品。

  10. 啵啵球或發光氣球。

  11. 行李箱及登機箱。

