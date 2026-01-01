台中跨年夜 中捷運量7.5萬人次創新高

台中最強跨年夜引爆人潮，台中捷運疏運任務也繳出亮麗成績單，昨(31)日全線總運量高達7萬5,446人次，創下通車以來新高。12月全月運量167萬2,501人次、日均運量5萬3,952人次，平日與假日日均運量分別為5萬4,077人次及5萬3,645人次，四項運量指標也同步刷新最高紀錄，顯示捷運已成為市民通勤及休閒移動的重要選擇。

(見圖)中捷跨年疏運締造亮麗成績。

中捷公司指出，12月運量成長與年底活動及跨年疏運需求密切相關，於中央公園盛大登場的「2026台中最強跨年夜」，捷運市政府站、松竹站設有免費接駁車，文華高中站及文心櫻花站也鄰近會場，吸引大量人潮搭乘捷運前往；此外，五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會跨年場於洲際棒球場開唱，鄰近的文心崇德站及設有接駁的松竹站，成為樂迷往返的重要疏運節點。

中捷公司說明，全面啟動跨年疏運機制，延長營運時間至翌日凌晨2時，共發車351班次，包括員工、清潔、保全、志工、捷警及廠商總計動員276人共同投入疏運工作。在多場活動同步帶動下，不僅跨年當日全線運量創下新高紀錄，也帶動12月總運量攀升，全線更有16個車站月運量同樣創下佳績，其中，市政府站月運量突破21萬人次，高鐵台中站更達29萬人次。