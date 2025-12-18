「台中跨年夜」含金量爆表 babyMINT開合跳100下開嗓

「babyMINT」今在記者會上唱跳〈Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい〉展現青春活力。三立提供



「2026台中最強跨年夜」由告五人開場、金曲歌王蕭敬騰倒數、動力火車跨年後首秀，還有三金歌王盧廣仲、金音樂團麋先生、金曲樂團TRASH、怕胖團等人氣卡司接力開唱，讓網友大讚「含金量」全台最高。

女團「babyMINT」今（12╱18）在記者會上唱跳破億點擊洗夯曲〈Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい〉展現青春活力，首登台中跨年舞台的她們透露不僅有限定版編曲跟舞蹈，戰袍也已經準備好了。

而為了禦寒，「babyMINT」表示已約好每個人都要準備9個暖暖包，加上每次上台演出前「全員開合跳100下」，既可暖身開嗓又不怕冷；另也在〈LUCY〉中安排「健康操」橋段，將帶粉絲一起動一動。

「babyMINT」最期待品嚐台中美食，對大甲芋頭酥、芋泥蛋糕、大腸包小腸、肉蛋土司如數家珍，台中女兒、主持人蔡尚樺則是大推「夜間部控肉飯」，開揪晚會結束後來場女孩們的聚餐。

由三立電視及群健電視聯合製播的「2026台中最強跨年夜」12月31日晚間6點起在水湳中央公園登場，卡司還有小樂（吳思賢）、SEVENTOEIGHT、PIZZALI、JUD陳泳希、PALLAS帕拉斯、無双樂團、瑪菲司等16組人氣歌手與樂團。

